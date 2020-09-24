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08:58 (мск), источник: ТАСС

Израильский барьер. «Ростов» поборется за выход в раунд плей-офф ЛЕ с «Маккаби» из Хайфы

ТАСС, 24 сентября. Российский футбольный клуб «Ростов» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с лидером чемпионата Израиля «Маккаби» из Хайфы. Матч пройдет в Ростове-на-Дону, начало — 19:30 мск.

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Источник: РИА "Новости"

В случае выхода в раунд плей-офф «Ростов» сыграет с победителем противостояния между английским «Тоттенхэмом» и «Шкендией» из Северной Македонии. Российский клуб проведет эту встречу в гостях. Матчи раунда плей-офф запланированы на 1 октября. Первые игры группового этапа начнутся 22 октября, а финал Лиги Европы пройдет 26 мая 2021 года в польском Гданьске.

Футбол

Лига Европы 2020/2021
3-й отборочный раунд, 24.09.2020, 19:30

Ростов-Маккаби Хайфа-

В предыдущем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занял пятое место и получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. До групповой стадии турнира команды проводят между собой один матч. Если основное время завершается вничью, то назначаются два дополнительных тайма по 15 минут. В случае необходимости после этого проводится серия пенальти.

«Ростов» дважды играл во втором по силе европейском турнире. В Лиге Европы сезона-2014/15 клуб не сумел пройти в раунде плей-офф турецкий «Трабзонспор» (0:0, 0:2). В сезоне-2016/17 «Ростов» занял третье место в группе Лиги чемпионов и попал в плей-офф Лиги Европы, где уступил в 1/8 финала английскому «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1). Всего у команды 24 матча в еврокубках (шесть побед, восемь ничьих и 10 поражений).

В текущем чемпионате России «Ростов» после восьми туров набрал 14 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Последний матч команды Валерия Карпина против «Ротора» был отменен из-за случаев заражения коронавирусом в волгоградской команде. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал сопернику ростовчан техническое поражение.

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Еврокубковый боец из Хайфы

«Маккаби» из Хайфы является 12-кратным чемпионом Израиля и восьмикратным обладателем Кубка Израиля. По итогам прошлого сезона команда заняла второе место, отстав от «Маккаби» из Тель-Авива на 14 очков. Лучшим бомбардиром турнира стал 33-летний австралийский легионер клуба Никита Рукавица, забивший 18 мячей. После двух побед на старте нового сезона команда возглавляет турнирную таблицу по дополнительным показателям, имея одну игру в запасе.

У «Маккаби» богатый опыт выступления в еврокубках — 118 матчей, 48 побед, 22 ничейных результата и 48 поражений. В 2002 году израильский клуб впервые в истории страны вышел в групповую стадию Лиги чемпионов. В предыдущем розыгрыше Лиги Европы команда во втором квалификационном раунде уступила по сумме двух матчей французскому «Страсбуру» (1:3, 2:1).

До попадания на «Ростов» «Маккаби» успешно прошел две стадии квалификации. Команда обыграла поочередно на своем поле боснийский «Железничар» (3:1) и казахстанский «Кайрат» (2:1).

У «Маккаби» в матче с ростовчанами из-за пребывания на карантине не сыграет основной голландский полузащитник команды Яник Вилдсхут. В хорошей форме находится главный бомбардир Рукавица, забивший в этом сезоне уже шесть мячей в четырех играх. Для «Ростова» и «Маккаби» предстоящий матч станет дебютным в истории очных противостояний.

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