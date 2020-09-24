Проба пера. «Бавария» и «Севилья» разыграют Суперкубок УЕФА в присутствии зрителей

Трибуны арены, вмещающей чуть более 67 тыс. человек, будут заполнены на 30%. Для максимального обеспечения безопасности на стадионе будут действовать строгие правила. Все зрители обязаны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга и носить маски. На соседних креслах смогут сидеть только болельщики, оформившие билеты одним заказом.
Бавария-Севилья-
Для поклонников команд УЕФА зарезервировал по 3 000 билетов, однако клубы не выкупили квоту. Как сообщает агентство Франс Пресс, изначально болельщики «Баварии» приобрели 2 100 билетов, но во вторник 800 человек отказались от поездки. УЕФА ожидает, что игру посетят 500 поклонников «Севильи» и 1300 фанатов «Баварии».
Остальные зрители будут нейтральными. В рамках кампании «Спасибо» УЕФА пригласит на матч 500 медицинских работников из Венгрии в знак благодарности за самоотверженный труд во время пандемии. Билеты для нейтральных болельщиков стоили от €30 до €120.
При въезде в Венгрию обладателей билетов из других стран могут обязать пройти медицинскую проверку. Им также потребуется предъявить билет на матч и документ, подтверждающий сдачу отрицательного теста на коронавирус. Он должен быть сдан как минимум за три дня до пересечения границы Венгрии. Болельщики из Испании и Германии будут обязаны покинуть страну через 72 часа после въезда.
По итогам Суперкубка УЕФА планирует тщательно изучить влияние зрителей на соблюдение протокола по возвращению футбола после пандемии. Позднее организация примет решение о возможном возвращении болельщиков на трибуны с групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры с участием сборных.
Победная серия «Баварии»
Изначально матч за Суперкубок должен был состояться 12 августа в Порту на стадионе «Драгау». 17 июня исполнительный комитет УЕФА перенес игру в Будапешт из-за пандемии и изменения еврокубковых календарей прошлого сезона.
«Бавария» поборется за трофей в пятый раз, «Севилья» — в шестой, на счету обеих команд по одной победе. Немецкому клубу удалось выиграть трофей в 2013 году, а испанскому — в 2006 году. «Севилья» еще не провела в чемпионате Испании нынешнего сезона ни одной встречи. «Бавария» в матче первого тура разгромила «Шальке» со счетом 8:0 и одержала 22-ю победу подряд в официальных играх.
В том матче в составе «Баварии» отсутствовали Давид Алаба и Кингсли Коман — французский полузащитник находится на карантине и не сыграет в Суперкубке, а Алаба недавно возобновил тренировки в общей группе. Тренировку в понедельник пропустил лучший бомбардир команды прошлого сезона Роберт Левандовский. Главным приобретением мюнхенцев в трансферное окно стал полузащитник Лерой Сане, перешедший из «Манчестера Сити». Покинул команду полузащитник Тьяго Алькантара.
После победы «Севильи» в Лиге Европы вернулся в мадридский «Реал» защитник Серхио Регилон, находившийся в аренде. В Саудовскую Аравию отправился полузащитник Эвер Банега. Главным приобретением стало возвращение в команду полузащитника Ивана Ракитича. Он выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год, после чего провел шесть лет в «Барселоне».
История Суперкубка
Идея о проведении матча между действующими победителями двух еврокубков принадлежала голландскому журналисту Антону Виткампу. Первый розыгрыш Суперкубка состоялся в 1972 году, однако УЕФА его не признал. Трофей разыгрывался в двухматчевом противостоянии между обладателями Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей Кубков. В 1972 году титул достался амстердамскому «Аяксу», который по сумме двух игр переиграл шотландский «Рейнджерс» со сетом 6:3.
С 1999 года Суперкубок стал разыгрываться между победителями Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (Лиги Европы). Победители второго по силе клубного турнира Европы выигрывали Суперкубок в восьми случаях из 20. Наибольшее количество раз в матче за Суперкубок принимала участие испанская «Барселона» (9), по числу побед каталонцы делят первое место с итальянским «Миланом» (5). В прошлом году трофей выиграл английский «Ливерпуль», одолевший в серии пенальти лондонский «Челси» (2:2, 5:4 — по пенальти).
Дважды в матче за Суперкубок принимали участие российские команды, становившиеся победителями Кубка УЕФА. В 2005 году столичный ЦСКА в дополнительное время уступил «Ливерпулю» (1:3), а в 2008 году петербургский «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1). В 1975 и 1986 годах за Суперкубок боролось киевское «Динамо». В первом случае киевляне дважды обыграли «Баварию» (1:0, 2:0), а во второй попытке уступили румынскому «Стяуа» (0:1).
В предыдущие годы Суперкубок УЕФА разыгрывался в Праге (2013), Кардиффе (2014), Тбилиси (2015), Тронхейме (2016), Скопье (2017), Таллине (2018) и Стамбуле (2019). С 1998 по 2012 год на постоянной основе матч проводился в Монако. Последующие встречи за Суперкубок УЕФА пройдут в Белфасте (2021), Хельсинки (2022) и Казани (2023).