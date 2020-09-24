Проба пера. «Бавария» и «Севилья» разыграют Суперкубок УЕФА в присутствии зрителей

Источник: AFP 2020

Трибуны арены, вмещающей чуть более 67 тыс. человек, будут заполнены на 30%. Для максимального обеспечения безопасности на стадионе будут действовать строгие правила. Все зрители обязаны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга и носить маски. На соседних креслах смогут сидеть только болельщики, оформившие билеты одним заказом.

Футбол Суперкубок 2020 24.09.2020, 22:00 Бавария - Севилья -

Для поклонников команд УЕФА зарезервировал по 3 000 билетов, однако клубы не выкупили квоту. Как сообщает агентство Франс Пресс, изначально болельщики «Баварии» приобрели 2 100 билетов, но во вторник 800 человек отказались от поездки. УЕФА ожидает, что игру посетят 500 поклонников «Севильи» и 1300 фанатов «Баварии».

Остальные зрители будут нейтральными. В рамках кампании «Спасибо» УЕФА пригласит на матч 500 медицинских работников из Венгрии в знак благодарности за самоотверженный труд во время пандемии. Билеты для нейтральных болельщиков стоили от €30 до €120.

При въезде в Венгрию обладателей билетов из других стран могут обязать пройти медицинскую проверку. Им также потребуется предъявить билет на матч и документ, подтверждающий сдачу отрицательного теста на коронавирус. Он должен быть сдан как минимум за три дня до пересечения границы Венгрии. Болельщики из Испании и Германии будут обязаны покинуть страну через 72 часа после въезда.

Бавария (Мюнхен) Все о команде

По итогам Суперкубка УЕФА планирует тщательно изучить влияние зрителей на соблюдение протокола по возвращению футбола после пандемии. Позднее организация примет решение о возможном возвращении болельщиков на трибуны с групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры с участием сборных.

Севилья (Севилья) Все о команде

Победная серия «Баварии»

Изначально матч за Суперкубок должен был состояться 12 августа в Порту на стадионе «Драгау». 17 июня исполнительный комитет УЕФА перенес игру в Будапешт из-за пандемии и изменения еврокубковых календарей прошлого сезона.

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«Бавария» поборется за трофей в пятый раз, «Севилья» — в шестой, на счету обеих команд по одной победе. Немецкому клубу удалось выиграть трофей в 2013 году, а испанскому — в 2006 году. «Севилья» еще не провела в чемпионате Испании нынешнего сезона ни одной встречи. «Бавария» в матче первого тура разгромила «Шальке» со счетом 8:0 и одержала 22-ю победу подряд в официальных играх.

В том матче в составе «Баварии» отсутствовали Давид Алаба и Кингсли Коман — французский полузащитник находится на карантине и не сыграет в Суперкубке, а Алаба недавно возобновил тренировки в общей группе. Тренировку в понедельник пропустил лучший бомбардир команды прошлого сезона Роберт Левандовский. Главным приобретением мюнхенцев в трансферное окно стал полузащитник Лерой Сане, перешедший из «Манчестера Сити». Покинул команду полузащитник Тьяго Алькантара.

После победы «Севильи» в Лиге Европы вернулся в мадридский «Реал» защитник Серхио Регилон, находившийся в аренде. В Саудовскую Аравию отправился полузащитник Эвер Банега. Главным приобретением стало возвращение в команду полузащитника Ивана Ракитича. Он выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год, после чего провел шесть лет в «Барселоне».

История Суперкубка

Идея о проведении матча между действующими победителями двух еврокубков принадлежала голландскому журналисту Антону Виткампу. Первый розыгрыш Суперкубка состоялся в 1972 году, однако УЕФА его не признал. Трофей разыгрывался в двухматчевом противостоянии между обладателями Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей Кубков. В 1972 году титул достался амстердамскому «Аяксу», который по сумме двух игр переиграл шотландский «Рейнджерс» со сетом 6:3.

С 1999 года Суперкубок стал разыгрываться между победителями Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (Лиги Европы). Победители второго по силе клубного турнира Европы выигрывали Суперкубок в восьми случаях из 20. Наибольшее количество раз в матче за Суперкубок принимала участие испанская «Барселона» (9), по числу побед каталонцы делят первое место с итальянским «Миланом» (5). В прошлом году трофей выиграл английский «Ливерпуль», одолевший в серии пенальти лондонский «Челси» (2:2, 5:4 — по пенальти).

Дважды в матче за Суперкубок принимали участие российские команды, становившиеся победителями Кубка УЕФА. В 2005 году столичный ЦСКА в дополнительное время уступил «Ливерпулю» (1:3), а в 2008 году петербургский «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1). В 1975 и 1986 годах за Суперкубок боролось киевское «Динамо». В первом случае киевляне дважды обыграли «Баварию» (1:0, 2:0), а во второй попытке уступили румынскому «Стяуа» (0:1).