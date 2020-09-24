Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Милан
Буде-Глимт
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЛАСК
ДАК
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Базель
Анортосис Фамагуста
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Санкт-Галлен
АЕК
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Легия
Дрита
00
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Колос К
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Вольфсбург
Десна
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стандард Л
Войводина
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шкендия
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Зриньски
21
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копенгаген
Пяст
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Гранада
Локомотив Тб
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Галатасарай
Хайдук С
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сараево
Будучност
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шериф
Дандолк
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Клаксвик
Динамо Тб
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хапоэль Беэр-Шева
Мотеруэлл
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мура
ПСВ
14
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЦСКА Сф
Б-36
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мальме
Локомотива
50
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шарлеруа
Партизан
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Русенборг
Аланьяспор
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бешикташ
Риу Аве
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рига
Селтик
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Юргорден
ЧФР
01
Футбол. Еврокубки
пенальти
Фехервар
Реймс
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Виллем II
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:30
Ростов
Маккаби Хайфа
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Виктория Пл
Сеннерйюск
30
Футбол. Еврокубки
18:30
КуПС
Судува
20
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
Целе
10
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
18:48 (мск), источник: Sport24

УЕФА огласил правила проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в условиях пандемии

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал особенные правила проведения и организации матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы во время пандемии коронавируса на сезон-2020/21. Озвучены и утверждены они были на исполкоме, который состоялся в четверг в Будапеште.

Наверх
Читайте также
УЕФА засчитал поражение «Словану» в матче квалификации ЛЧ с «Клаксвиком»

«В том случае, если один или несколько футболистов, или членов клуба сдадут положительный тест на коронавирус, матч состоится в запланированные сроки, только в том случае, если местные власти не потребуют всей команде или большей части ее игроков уйти на карантин. Матч может пройти в утвержденное время, если в команде доступны не менее 13 игроков из списка А, включая одного вратаря. Если необходимого количества игроков не набирается, то УЕФА может разрешить перенести матч на другой срок. Кроме того, команда может выставить на игру футболистов, которые не были зарегистрированы в УЕФА в срок, но при условии, что они зарегистрированы как игроки данной команды в национальной ассоциации.

В том случае, если есть ограничения властей страны для гостевой команды, принимающая сторона обязана предложить альтернативное нейтральное поле для проведения матча, которое будет находиться на территории, входящая в состав УЕФА и позволит провести матч без каких-либо ограничений для двух команд. Ответственность за организацию матча несет принимающая сторона. Если хозяева не могут предложить альтернативное место проведения матча и проведение встречи невозможно, то домашнему клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3, — говорится в релизе на сайте УЕФА.

Читайте также
 «Когда я раздеваюсь на пляже, все говорят: «Какая у тебя фигура!»
Горячие жены и подруги русских финалистов Кубка Стэнли: фото
Губерниев высказался о решении CAS по российским биатлонисткам
7-летний сын Плющенко зарабатывает 12 миллионов рублей в год
Матч с участием московского ЦСКА в чемпионате КХЛ отменен
Российская биатлонистка Глазырина временно отстранена за допинг
Россияне узнали соперников по первому кругу «Ролан Гаррос»
Майк Тайсон заявил о готовности провести бой с Энтони Джошуа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь