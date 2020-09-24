УЕФА огласил правила проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в условиях пандемии

«В том случае, если один или несколько футболистов, или членов клуба сдадут положительный тест на коронавирус, матч состоится в запланированные сроки, только в том случае, если местные власти не потребуют всей команде или большей части ее игроков уйти на карантин. Матч может пройти в утвержденное время, если в команде доступны не менее 13 игроков из списка А, включая одного вратаря. Если необходимого количества игроков не набирается, то УЕФА может разрешить перенести матч на другой срок. Кроме того, команда может выставить на игру футболистов, которые не были зарегистрированы в УЕФА в срок, но при условии, что они зарегистрированы как игроки данной команды в национальной ассоциации.