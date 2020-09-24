«Ростов» проиграл «Маккаби» и не смог выйти в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Никита Рукавица (20-я минута) и Мохаммад Абу-Фани (60). У проигравших отличился Элдор Шомуродов (9). На 69-й минуте красную карточку получил полузащитник «Ростова» Данил Глебов.

Шомуродов забил за «Ростов» впервые с 29 февраля, в предыдущий раз узбекистанский форвард смог отличиться в гостевом матче против грозненского «Ахмата» в 20-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе «Маккаби» из-за пребывания на карантине отсутствовал голландский полузащитник команды Яник Вилдсхут.

«Ростов» в третий раз принимал участие в Лиге Европы, в сезоне-2014/15 клуб не сумел пройти в раунде плей-офф турецкий «Трабзонспор» (0:2, 0:0). В сезоне-2016/17 «Ростов» занял третье место в группе Лиги чемпионов и попал в плей-офф Лиги Европы, где уступил в 1/8 финала английскому «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1). Всего у команды теперь 25 матчей в еврокубках (шесть побед, восемь ничьих и 11 поражений). В активе «Маккаби» 119 матчей — 49 побед, 22 ничейных результата и 48 поражений.