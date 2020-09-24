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22:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой — о «Ростове»: Денежный разврат играет злую шутку, «Маккаби» выбил миллионеров

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Ростова» из квалификации Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

«Очередное фиаско нашего футбола. Надо признать, что «Маккаби» по делу выиграл. В каких-то моментах «Ростов» выглядел беспомощно. Футболисты из Израиля ни в чём не уступали, а в какие-то моменты даже превосходили. Уровень нашего футбола падает. Кто-то говорит, что причина в пандемии. Но пандемия-то по всему миру. Злую шутку играет денежный разврат. У «Локомотива» из Тбилиси зарплата по 500 долларов может быть, а они выбили миллионеров. А сейчас «Маккаби» выбил миллионеров.

В футболе редко кто-то сам уходит в отставку. Если Новиков после поражения не ушёл, то здесь-то мы хотя бы команду примерно знали. Футболисты «Маккаби» понимали, против кого они играли. Приехали на стадион в Ростове, каких в Израиле нигде нет. Наверное, вся команда получает меньше, чем два-три футболиста «Ростова». Очень жалко, что именно так начинаем евросезон. Надеемся на оставшиеся команды, которых всё меньше", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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