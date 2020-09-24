Геркус: Баннер «спасибо за евросезон» может стать переходящим

Напомним, после поражения «Динамо» в матче квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2) болельщики московской команды вывесили баннер «Спасибо за евросезон!» на встрече 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).

«Баннер “Спасибо за евросезон” может стать переходящим. С другой стороны, есть куда ещё падать. В начале нулевых мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап Лиги чемпионов напрямую не попадал», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».