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24 сентября, источник: Чемпионат.com

Геркус: Баннер «спасибо за евросезон» может стать переходящим

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет «Ростова» и «Динамо» из Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"
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Напомним, после поражения «Динамо» в матче квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2) болельщики московской команды вывесили баннер «Спасибо за евросезон!» на встрече 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:0).

«Баннер “Спасибо за евросезон” может стать переходящим. С другой стороны, есть куда ещё падать. В начале нулевых мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап Лиги чемпионов напрямую не попадал», — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

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