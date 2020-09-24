«Тоттенхэм» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
ТАСС, 24 сентября. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Шкендию» из Северной Македонии в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.
ТАСС, 24 сентября. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Шкендию» из Северной Македонии в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.
У победителей мячи забили Эрик Ламела (5-я минута), Сон Хын Мин (70) и Гарри Кейн (79). У проигравших отличился Вальмир Нафиу (55).
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