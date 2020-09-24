Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.09
Виллем II
Рейнджерс
04
Футбол. Еврокубки
24.09
Бавария
Севилья
21
Футбол. Еврокубки
24.09
Спортинг
Абердин
10
Футбол. Еврокубки
24.09
Риека
Колос К
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Милан
Буде-Глимт
32
Футбол. Еврокубки
24.09
ЛАСК
ДАК
70
Футбол. Еврокубки
24.09
Базель
Анортосис Фамагуста
32
Футбол. Еврокубки
24.09
Санкт-Галлен
АЕК
01
Футбол. Еврокубки
24.09
Легия
Дрита
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Вольфсбург
Десна
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Стандард Л
Войводина
21
Футбол. Еврокубки
24.09
Шкендия
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Еврокубки
24.09
АПОЭЛ
Зриньски
П 4:2
22
Футбол. Еврокубки
24.09
Копенгаген
Пяст
30
Футбол. Еврокубки
24.09
Гранада
Локомотив Тб
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Галатасарай
Хайдук С
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Сараево
Будучност
21
Футбол. Еврокубки
24.09
Шериф
Дандолк
П 3:5
11
Футбол. Еврокубки
24.09
Клаксвик
Динамо Тб
61
Футбол. Еврокубки
24.09
Хапоэль Беэр-Шева
Мотеруэлл
30
Футбол. Еврокубки
24.09
Мура
ПСВ
15
Футбол. Еврокубки
24.09
ЦСКА Сф
Б-36
31
Футбол. Еврокубки
24.09
Мальме
Локомотива
50
Футбол. Еврокубки
24.09
Шарлеруа
Партизан
21
Футбол. Еврокубки
24.09
Русенборг
Аланьяспор
10
Футбол. Еврокубки
24.09
Бешикташ
Риу Аве
П 2:4
11
Футбол. Еврокубки
24.09
Рига
Селтик
01
Футбол. Еврокубки
24.09
Юргорден
ЧФР
01
Футбол. Еврокубки
24.09
Флориана
Флора
П 2:4
00
Футбол. Еврокубки
24.09
Ростов
Маккаби Хайфа
12
Футбол. Еврокубки
24.09
Виктория Пл
Сеннерйюск
30
Футбол. Еврокубки
24.09
Фехервар
Реймс
П 4:1
00
Футбол. Еврокубки
24.09
КуПС
Судува
20
Футбол. Еврокубки
24.09
Арарат-Армения
Целе
10
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
24 сентября, источник: ТАСС

«Тоттенхэм» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 24 сентября. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Шкендию» из Северной Македонии в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Наверх
Источник: Reuters

У победителей мячи забили Эрик Ламела (5-я минута), Сон Хын Мин (70) и Гарри Кейн (79). У проигравших отличился Вальмир Нафиу (55).

В квалификационном раунде плей-офф подопечные Жозе Моуринью сыграют с израильским «Маккаби» (Хайфа), который ранее одолел на выезде российский «Ростов» со счетом 2:1.

Результаты других матчей игрового дня.

  • «Арарат-Армения» — «Целе» (Словения) — 1:0 (доп. вр.);.
  • КуПС (Финляндия) — «Судува» (Литва) — 2:0;.
  • «Виктория» (Чехия) — «Сённерйюск» (Дания) — 3:0;.
  • МОЛ Фехервар (Венгрия) — «Реймс» — 0:0, 4:1 — по пен. ;.
  • «Бешикташ» (Турция) — «Риу Аве» (Португалия) — 1:1, 2:4 — по пен. ;.
  • «Мура» (Словения) — ПСВ (Нидерланды) — 1:5;.
  • «Русенборг» (Норвегия) — «Аланьяспор» (Турция) — 1:0;.
  • «Рига» (Латвия) — «Селтик» (Шотландия) — 0:1;.
  • «Флориана» (Мальта) — «Флора» (Эстония) — 0:0, 2:4 — по пен. ;.
  • ЦСКА (София, Болгария) — «Б36 Торсхавн» (Фарерские острова) — 3:1;.
  • «Шарлеруа» (Бельгия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1, 2:1 — после доп.вр. ;.
  • «Юргорден» (Швеция) — ЧФР (Румыния) — 0:1;.
  • «Стяуа» (Румыния) — «Слован» (Чехия) — 0:2;.
  • «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Мотеруэлл» (Шотлания) — 3:0;.
  • «Галатасарай» (Турция) — «Хайдук» (Хорватия) — 2:0;.
  • «Гранада» (Испания) — «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) — 2:0;.
  • «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — 6:1;.
  • «Копенгаген» (Дания) — «Пяст» (Польша) — 3:0;.
  • «Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Будучность» (Черногория) — 2:1;.
  • «Вольфсбург» (Германия) — «Десна» (Украина) — 2:0.
Читайте также
Шкендия
1:3
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Ростов» упустил победу над «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы
«Бавария» во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА
Матч с участием московского ЦСКА в чемпионате КХЛ отменен
«Денежный разврат играет злую шутку»: Мостовой — о «Ростове»
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вышли в 1/8 Кубка английской лиги
Геркус: Баннер «спасибо за евросезон» может стать переходящим
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь