«Бавария» победила «Севилью» и во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА

Источник: AFP 2020

Основное время завершилось со счетом 1:1 — в составе победителей гол забил Леон Горецка (34-я минута), а у проигравших с пенальти отличился Лукас Окампос (13). На 51-й минуте встречи после просмотра видеоповтора арбитры встречи отменили гол нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. На 104-й минуте победный мяч забил Хави Мартинес, вышедший на замену по ходу дополнительного времени.

«Бавария» и «Севилья» провели первый матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в присутствии зрителей. Трибуны арены, вмещающей чуть более 67 тыс. человек, были заполнены на 30% (около 20 тыс. болельщиков). Матч за Суперкубок УЕФА стал самым посещаемым спортивным мероприятием с момента начала пандемии. В рамках кампании «Спасибо» УЕФА пригласил на матч 500 медицинских работников из Венгрии в знак благодарности за самоотверженный труд во время пандемии.

Бавария (Мюнхен) Все о команде

«Бавария» в пятый раз играла в матче за Суперкубок УЕФА и во второй раз в истории завоевала трофей. «Севилья» принимала участие в матче за трофей в шестой раз, на счету испанского клуба одна победа. В прошлом сезоне «Бавария» в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов, а «Севилья» стала шестикратным победителем Лиги Европы, что является рекордом турнира.

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