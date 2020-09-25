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00:42 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» победила «Севилью» и во второй раз в истории завоевала Суперкубок УЕФА

ТАСС, 25 сентября. Футболисты германской «Баварии» в дополнительное время обыграли испанскую «Севилью» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на «Пушкаш-Арене» в Будапеште.

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Источник: AFP 2020

Основное время завершилось со счетом 1:1 — в составе победителей гол забил Леон Горецка (34-я минута), а у проигравших с пенальти отличился Лукас Окампос (13). На 51-й минуте встречи после просмотра видеоповтора арбитры встречи отменили гол нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. На 104-й минуте победный мяч забил Хави Мартинес, вышедший на замену по ходу дополнительного времени.

«Бавария» и «Севилья» провели первый матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в присутствии зрителей. Трибуны арены, вмещающей чуть более 67 тыс. человек, были заполнены на 30% (около 20 тыс. болельщиков). Матч за Суперкубок УЕФА стал самым посещаемым спортивным мероприятием с момента начала пандемии. В рамках кампании «Спасибо» УЕФА пригласил на матч 500 медицинских работников из Венгрии в знак благодарности за самоотверженный труд во время пандемии.

Бавария (Мюнхен)

«Бавария» в пятый раз играла в матче за Суперкубок УЕФА и во второй раз в истории завоевала трофей. «Севилья» принимала участие в матче за трофей в шестой раз, на счету испанского клуба одна победа. В прошлом сезоне «Бавария» в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов, а «Севилья» стала шестикратным победителем Лиги Европы, что является рекордом турнира.

Севилья (Севилья)

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. Трофей разыгрывается в формате одноматчевого противостояния между победителями Лиги чемпионов (ранее — Кубок европейских чемпионов) и Лиги Европы (ранее — Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА). Российские клубы дважды принимали участие в матче за Суперкубок УЕФА. В 2005 году московский ЦСКА в дополнительное время уступил английскому «Ливерпулю» (1:3), а в 2008 году петербургский «Зенит» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Бавария
2:1ДВ
Первый тайм: 1:1
Севилья
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