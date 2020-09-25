Эту «Баварию» не остановить: Нойер тащил даже выходы 1 в 1, а Мартинес казнил «Севилью» в экстра-тайме

В отличие от «Баварии», «Севилья» матчем за Суперкубок открывала новый сезон. И за 13 минут сделала больше, чем «Шальке», с которым мюнхенцы разогревались перед вылетом в Будапешт.

В стартовом туре Бундеслиги банда Флика раздавила гельзенкирхенцев (8:0), а с «Севильей» неожиданно пропустила в самом начале: Алаба по-хоккейному снес Ракитича, а Лукас Окампос качественно исполнил пенальти.

До перерыва «Севилья» практически не атаковала — но все равно не проиграла первый тайм. «Бавария» забрала мяч и давила, но в первом тайме забила лишь однажды. Правда — очень красиво.

Просто посмотрите на эту комбинацию:

Во втором тайме Мюллер и Левандовски исполнили новый шедевр: перепасовались прямо перед воротами и вколотили в сетку. Защитникам «Севильи» повезло — их кошмар в обороне перечеркнул VAR, разглядевший офсайд у Роберта в начале атаки.

Через пару минут испанцев спас уже Энтони Тейлор. На этот раз забил Сане, но его гол отменили из-за мифического фола Левандовски во время паса. Правда, повтор показал: Роберт вряд ли нарушал правила. Удивительно, но VAR не вмешался — «Баварии» не засчитали чистый гол.

«Севилья» ждала главного шанса до 87-й минуте — и запорола идеальную возможность похоронить Мюнхен. «Бавария» неудачно разыграла угловой и привезла чистый выход один на один. Эн-Несири покатил в угол, но Нойер потащил!

Парни Лопетеги выстояли в основное время, но в дополнительное на натиск «Баварии» не хватило сил. Казалось, в моменте со вторым голом «Севилья» отбилась от углового, но Алаба накрыл второй волной, а могучий Хави Мартинес, только вышедший на замену, вонзил головой.

Это особенный гол для испанца: немецкие медиа давно сообщили, что после восьми лет в «Баварии», в течение которых Мартинес дважды выигрывал требл, он покидает Мюнхен. Скорее всего, матч с «Севильей» — последний для него в майке «Баварии». Уйти более эффектно было невозможно.

«Бавария» выиграла Суперкубок во второй раз в своей истории. Первый — в 2013 году. На счету мюнхенцев три поражения: в 1975, 1976 и 2001 годах. У «Севильи» пятое поражение в Суперкубке при одной победе (в 2006 году).

Взяв четвертый трофей в году, «Бавария» в шаге от повторения рекорда «Барселоны», которая при Гвардиоле выигрывала шесть титулов. Для этого мюнхенцам необходимо выиграть Суперкубок Германии и победить на клубном чемпионате мира.

«Бавария» — первая команда из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 23 матча подряд во всех турнирах. Последний раз «Бавария» проиграла 7 декабря 2019 года, уступив менхенгладбахской «Боруссии» в чемпионате Германии со счетом 1:2.