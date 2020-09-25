Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: Reuters

Напомним, 24 сентября «Ростов» вылетел из Лиги Европы, уступив в третьем квалификационном раунде турнира «Маккаби» Хайфа. Ранее участие в Лиге Европы завершило «Динамо», уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором квалификационном раунде.

Все три португальских клуба, начавших выступление в квалификации еврокубков, продолжают выступления. «Бенфика» после поражения от ПАОКа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов попала в групповой этап Лиги Европы. «Риу Аве» и «Спортинг» в свою очередь вышли в раунд плей-офф Лиги Европы.

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Таким образом, Португалия увеличила отрыв от России до 4,9 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 81,069

2. Англия — 78,926

3. Италия — 61,867

4. Германия — 61,070

5. Франция — 50,581

6. Португалия— 40,649

7. Россия — 35,714.