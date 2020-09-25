Минус два. «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы

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«Ростов» проводил первый еврокубковый матч с сезона-2016/17. Тогда команда под руководством Курбана Бердыева пробилась в групповой этап Лиги чемпионов и заняла в своем квартете третье место, что позволило выйти в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала «Ростов» уверенно прошел чешскую «Спарту» (4:0, 1:1), а после этого в упорной борьбе уступил английскому «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1) под руководством Жозе Моуринью.

В тех матчах принимали участие только два футболиста нынешнего состава «Ростова» — Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян.

В случае выхода в следующий раунд ростовчане могли снова встретиться с командой Моуринью, который сейчас руководит английским «Тоттенхэмом».

Хозяева поля хорошо начали встречу и сумели забить быстрый гол. На девятой минуте после длинной передачи Матиаса Норманна мяч в ворота переправил Элдор Шомуродов. Узбекистанский нападающий забил за «Ростов» впервые с 29 февраля. В предыдущий раз он смог отличиться в гостевом матче против грозненского «Ахмата» в 20-м туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол Шомуродова стал единственным положительным моментом в игре ростовчан. Это после матча отметил и главный тренер команды Валерий Карпин.

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«Ростов» не смог развить успех

Гости после пропущенного мяча не сломались и продолжали гнуть свою линию. Уже на 20-й минуте «Маккаби» отыгрался. Фланговую подачу замкнул лучший бомбардир прошлого розыгрыша чемпионата Израиля Никита Рукавица.

Рукавица родился в СССР и начинал заниматься футболом в «Торпедо» из города Николаев. Позднее он переехал с семьей в Австралию и выступает за национальную сборную этой страны. Форвард принял участие в чемпионате мира 2010 года, после чего поиграл за немецкие «Герту», «Майнц» и «Франкфурт».

После гола «Маккаби» ход встречи не изменился. «Ростов» владел мячом, имел неплохие подходы к воротам соперника, но команде Карпина не хватало последнего паса и завершающего удара. На перерыв клубы ушли при ничейном счете. В начале второй половины встречи гости создали два опасных момента. В первом случае ростовчан выручил вратарь Сергей Песьяков, а на 60-й минуте и он оказался бессилен после удара Мохаммада Абу-Фани.

Карпин пытался изменить игру заменами, выпустив на поле трех футболистов группы атаки — Полоза, Кенто Хасимото и Давида Тошевски. Однако хозяева за оставшиеся полчаса встречи не сумели создать ни одного опасного момента у ворот израильской команды.

Усугубило ситуацию удаление Данила Глебова, который на 69-й минуте получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля.

«Когда команда играет в меньшинстве, прессинговать сложно, поэтому тратили много сил на отбор, а на атаку их не хватало. После нашего гола подсели психологически. Не смогли развить успех, стали прижиматься к воротам, сели слишком низко», — отметил Карпин после матча.

Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко назвал победу «Маккаби» закономерной. «Соперник по ходу матча выглядел предпочтительнее во всех компонентах, у команды не было провалов, футболисты выиграли много единоборств. Что произошло с “Ростовом”, сложно сказать. Команда не так ярко выглядит в нашем чемпионате — очки набирает, но является одним из аутсайдеров по забитым голам, обладая довольно серьезным составом в атаке», — сказал Кириченко ТАСС.

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Раунд плей-офф без российских клубов

«Ростов» стал вторым российским клубом, вылетевшим из Лиги Европы. Во втором квалификационном раунде московское «Динамо» в Тбилиси проиграло местному «Локомотиву» (1:2) и завершило выступление на международной арене. Таким образом, ни одна из двух стартовавших российских команд не сумела преодолеть квалификационный барьер в Лиге Европы.

Занявший четвертое место в прошлом чемпионате РПЛ ЦСКА получил право выступить в турнире с группового этапа. В случае неудачного результата в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов там же окажется «Краснодар». В первой встрече на своем поле российская команда переиграла греческий ПАОК со счетом 2:1. «Зенит» и «Локомотив» вступят в борьбу с группового этапа Лиги чемпионов.

Матчи раунда плей-офф запланированы на 1 октября. Первые игры группового этапа начнутся 22 октября, а финал Лиги Европы пройдет 26 мая 2021 года в польском Гданьске.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия из-за вылета двух команд позволила оторваться Португалии, занимающей шестое место. Португальцы из пяти участвующих клубов не потеряли ни одного. В активе России 35,715 балла, у Португалии — 40,649 балла. Шестое место позволяет делегировать в еврокубки шесть клубов от страны.