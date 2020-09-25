Минус два. «Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы

«Ростов» проводил первый еврокубковый матч с сезона-2016/17. Тогда команда под руководством Курбана Бердыева пробилась в групповой этап Лиги чемпионов и заняла в своем квартете третье место, что позволило выйти в
В тех матчах принимали участие только два футболиста нынешнего состава «Ростова» — Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян.
Хозяева поля хорошо начали встречу и сумели забить быстрый гол. На девятой минуте после длинной передачи Матиаса Норманна мяч в ворота переправил Элдор Шомуродов. Узбекистанский нападающий забил за «Ростов» впервые с 29 февраля. В предыдущий раз он смог отличиться в гостевом матче против грозненского «Ахмата» в 20-м туре Тинькофф — Российской
Гол Шомуродова стал единственным положительным моментом в игре ростовчан. Это после матча отметил и главный тренер команды Валерий Карпин.
Гости после пропущенного мяча не сломались и продолжали гнуть свою линию. Уже на 20-й минуте «Маккаби» отыгрался. Фланговую подачу замкнул лучший бомбардир прошлого розыгрыша чемпионата Израиля Никита Рукавица.
Рукавица родился в СССР и начинал заниматься футболом в «Торпедо» из города Николаев. Позднее он переехал с семьей в Австралию и выступает за национальную сборную этой страны. Форвард принял участие в чемпионате мира 2010 года, после чего поиграл за немецкие «Герту», «Майнц» и «Франкфурт».
После гола «Маккаби» ход встречи не изменился. «Ростов» владел мячом, имел неплохие подходы к воротам соперника, но команде Карпина не хватало последнего паса и завершающего удара. На перерыв клубы ушли при ничейном счете. В начале второй половины встречи гости создали два опасных момента. В первом случае ростовчан выручил вратарь Сергей Песьяков, а на 60-й минуте и он оказался бессилен после удара Мохаммада
Карпин пытался изменить игру заменами, выпустив на поле трех футболистов группы атаки — Полоза, Кенто Хасимото и Давида Тошевски. Однако хозяева за оставшиеся полчаса встречи не сумели создать ни одного опасного момента у ворот израильской команды.
«Когда команда играет в меньшинстве, прессинговать сложно, поэтому тратили много сил на отбор, а на атаку их не хватало. После нашего гола подсели психологически. Не смогли развить успех, стали прижиматься к воротам, сели слишком низко», — отметил Карпин после матча.
Бывший футболист и тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко назвал победу «Маккаби» закономерной. «Соперник по ходу матча выглядел предпочтительнее во всех компонентах, у команды не было провалов, футболисты выиграли много единоборств. Что произошло с “Ростовом”, сложно сказать. Команда не так ярко выглядит в нашем чемпионате — очки набирает, но является одним из аутсайдеров по забитым голам, обладая довольно серьезным составом в атаке», — сказал Кириченко ТАСС.
«Ростов» стал вторым российским клубом, вылетевшим из Лиги Европы. Во втором квалификационном раунде московское «Динамо» в Тбилиси проиграло местному «Локомотиву» (1:2) и завершило выступление на международной арене. Таким образом, ни одна из двух стартовавших российских команд не сумела преодолеть квалификационный барьер в Лиге Европы.
Занявший четвертое место в прошлом чемпионате РПЛ ЦСКА получил право выступить в турнире с группового этапа. В случае неудачного результата в ответном матче раунда
В таблице коэффициентов УЕФА Россия
Стремительно приближается к России Бельгия, занимающая восьмую строчку. Бельгийцы не потеряли ни одного из пяти клубов и отстают от России на 3,215 балла.