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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

Владелец румынского клуба решил избавиться от футболистов спустя день после их трансфера

Владелец румынского «Стяуа» Георге Бекали принял решение отказаться от двух футболистов спустя день после их трансфера, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: Reuters

По данным румынских СМИ, Бекали решил вернуть Давида Каяду и Горана Карановича обратно в «Германштадт», откуда они перешли в «Стяуа» 24 сентября.

При этом Каяду и Каранович принимали участие в прошедшем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с чешским «Слованом» (0:2). В этом матче Каранович был заменен на 10-й минуте. Вместо него на поле вышел Октавиан Попеску. Каяду провел на поле весь матч.

По данным Transfermarkt, за переход Карановича «Стяуа» заплатил 350 тысяч евро, а за Каяду — 250 тысяч евро.

Добавим, что из-за положительных результатов на коронавирус у ряда игроков «Стяуа» перед матчем со «Слованом» остался всего с 9 полевыми игроками и тремя вратарями.

Стяуа
0:2
Первый тайм: 0:0
Слован Л
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