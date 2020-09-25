Владелец румынского клуба решил избавиться от футболистов спустя день после их трансфера

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По данным румынских СМИ, Бекали решил вернуть Давида Каяду и Горана Карановича обратно в «Германштадт», откуда они перешли в «Стяуа» 24 сентября.

При этом Каяду и Каранович принимали участие в прошедшем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с чешским «Слованом» (0:2). В этом матче Каранович был заменен на 10-й минуте. Вместо него на поле вышел Октавиан Попеску. Каяду провел на поле весь матч.

По данным Transfermarkt, за переход Карановича «Стяуа» заплатил 350 тысяч евро, а за Каяду — 250 тысяч евро.