Мюллер догнал Швайнштайгера по числу трофеев. Они самые титулованные немцы в истории

В решающем матче мюнхенская команда в дополнительное время одолела «Севилью» (2:1).



Для нападающего «Баварии» Томаса Мюллера этот трофей стал уже 26-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с бывшим одноклубником и партнёром по сборной полузащитником Бастианом Швайнштайгером. Они являются самыми титулованными немецкими футболистами в истории.



Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за клуб с 2008 года. С мюнхенцами 31-летний форвард девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз завоёвывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны, по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также один раз становился победителем клубного чемпионата мира. Помимо этого, Томас является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.



Швайнштайгер к настоящему моменту уже завершил карьеру, в ходе которой помимо «Баварии» выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр».