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13:50 (мск), источник: ТАСС

На ответный матч «Краснодара» и ПАОКа назначили арбитра финала Лиги чемпионов

ТАСС, 28 сентября. Итальянец Даниэле Орсато обслужит ответную встречу раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между российским «Краснодаром» и греческим ПАОКом. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Орсато выступят итальянцы Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Даниэле Довери назначен на матч в качестве резервного арбитра. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать итальянец Марко Гуида, ему будет помогать Филиппо Мели.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов Орсато работал на девяти встречах, включая финал между германской «Баварией» и французским ПСЖ.

Ответная встреча между «Краснодаром» и ПАОКом пройдет 30 сентября в Салониках. В первом матче российская команда 22 сентября дома победила со счетом 2:1. Победитель противостояния впервые в истории выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

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