На ответный матч «Краснодара» и ПАОКа назначили арбитра финала Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Ассистентами Орсато выступят итальянцы Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Даниэле Довери назначен на матч в качестве резервного арбитра. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать итальянец Марко Гуида, ему будет помогать Филиппо Мели.

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В прошлом сезоне Лиги чемпионов Орсато работал на девяти встречах, включая финал между германской «Баварией» и французским ПСЖ.