На ответный матч «Краснодара» и ПАОКа назначили арбитра финала Лиги чемпионов
ТАСС, 28 сентября. Итальянец Даниэле Орсато обслужит ответную встречу раунда
ТАСС, 28 сентября. Итальянец Даниэле Орсато обслужит ответную встречу раунда
Ассистентами Орсато выступят итальянцы Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Даниэле Довери назначен на матч в качестве резервного арбитра. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать итальянец Марко Гуида, ему будет помогать Филиппо Мели.
В прошлом сезоне Лиги чемпионов Орсато работал на девяти встречах, включая финал между германской «Баварией» и французским ПСЖ.
Ответная встреча между «Краснодаром» и ПАОКом пройдет 30 сентября в Салониках. В первом матче российская команда 22 сентября дома победила со счетом 2:1. Победитель противостояния впервые в истории выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.