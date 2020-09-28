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14:25 (мск), источник: БЕЛТА

Словенские арбитры рассудят матч брестского «Динамо» и «Лудогорца» в плей-офф ЛЕ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу брестского «Динамо» и болгарского «Лудогорца» из Разграда рассудит бригада словенских арбитров, которую возглавит Славко Винчич.

Футбол

Лига Европы 2020/2021
4-й отборочный раунд, 1.10.2020, 21:00

Динамо Брс-Лудогорец-

Его ассистентами будут Андраж Ковачич и Грега Кордеж, резервный рефери — Нейц Кайтазович.

Матч за выход в групповой этап Лиги Европы между брестским «Динамо» и «Лудогорцем» состоится 1 октября на поле минского стадиона «Динамо», начало в 21.00.

Нынешний еврокубковый сезон брестские динамовцы начинали в квалификации главного континентального турнира — Лиги чемпионов. В первом раунде чемпионы Беларуси разгромили в Бресте казахстанскую «Астану» из Нур-Султана с результатом 6:3, затем дома обыграли чемпиона Боснии и Герцеговины «Сараево» с минимальным перевесом — 2:1, а в третьем круге уступили в Тель-Авиве израильскому «Маккаби» со счетом 0:1.

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