Словенские арбитры рассудят матч брестского «Динамо» и «Лудогорца» в плей-офф ЛЕ

Матч за выход в групповой этап Лиги Европы между брестским «Динамо» и «Лудогорцем» состоится 1 октября на поле минского стадиона «Динамо», начало в 21.00.

Нынешний еврокубковый сезон брестские динамовцы начинали в квалификации главного континентального турнира — Лиги чемпионов. В первом раунде чемпионы Беларуси разгромили в Бресте казахстанскую «Астану» из Нур-Султана с результатом 6:3, затем дома обыграли чемпиона Боснии и Герцеговины «Сараево» с минимальным перевесом — 2:1, а в третьем круге уступили в Тель-Авиве израильскому «Маккаби» со счетом 0:1.