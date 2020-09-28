Словенские арбитры рассудят матч брестского «Динамо» и «Лудогорца» в плей-офф ЛЕ
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на матчи раунда
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на матчи раунда
Встречу брестского «Динамо» и болгарского «Лудогорца» из Разграда рассудит бригада словенских арбитров, которую возглавит Славко Винчич.
Его ассистентами будут Андраж Ковачич и Грега Кордеж, резервный рефери — Нейц Кайтазович.
Матч за выход в групповой этап Лиги Европы между брестским «Динамо» и «Лудогорцем» состоится 1 октября на поле минского стадиона «Динамо», начало в 21.00.
Нынешний еврокубковый сезон брестские динамовцы начинали в квалификации главного континентального турнира — Лиги чемпионов. В первом раунде чемпионы Беларуси разгромили в Бресте казахстанскую «Астану» из