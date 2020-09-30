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00:22 (мск), источник: ТАСС

Киевское «Динамо», «Олимпиакос» и «Ференцварош» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

ТАСС, 29 сентября. Украинское «Динамо» (Киев) обыграло бельгийский «Гент» со счетом 3:0 в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Киеве при пустых трибунах.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Виталий Буяльский (9-я минута), Карлос Де Пена (36, с пенальти) и Жерсон Родригес (49, с пенальти).

Первая встреча, которая прошла в Бельгии, также завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.

Динамо (Киев)

В параллельной встрече венгерский «Ференцварош» дома сыграл вничью с норвежским «Мольде» (0:0) и вышел в групповой этап благодаря правилу гостевого гола — матч в Норвегии закончился со счетом 3:3. Также в групповом раунде сыграет греческий «Олимпиакос», сыгравший вничью в гостях с кипрской «Омонией» (0:0), в первой встрече клуб из Пирея оказался сильнее со счетом 2:0.

Лига чемпионов 2020/2021
4-й отборочный раунд, 29.09.2020, 22:00

Ференцварош0Мольде0

Лига чемпионов 2020/2021
4-й отборочный раунд, 29.09.2020, 22:00

Омония0Олимпиакос П0

В среду ответный матч в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов проведет российский «Краснодар», победивший в первой встрече греческий ПАОК. Ответный матч пройдет в Салониках. Прямые путевки в основной турнир по итогам национального чемпионата завоевали российские «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва).

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Динамо К
3:0
Первый тайм: 2:0
Гент
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