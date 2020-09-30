Киевское «Динамо», «Олимпиакос» и «Ференцварош» вышли в групповой этап Лиги чемпионов
ТАСС, 29 сентября. Украинское «Динамо» (Киев) обыграло бельгийский «Гент» со счетом 3:0 в ответном матче квалификационного раунда
ТАСС, 29 сентября. Украинское «Динамо» (Киев) обыграло бельгийский «Гент» со счетом 3:0 в ответном матче квалификационного раунда
Забитыми мячами отметились Виталий Буяльский (9-я минута), Карлос Де Пена (36, с пенальти) и Жерсон Родригес (49, с пенальти).
Первая встреча, которая прошла в Бельгии, также завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.
В параллельной встрече венгерский «Ференцварош» дома сыграл вничью с норвежским «Мольде» (0:0) и вышел в групповой этап благодаря правилу гостевого гола — матч в Норвегии закончился со счетом 3:3. Также в групповом раунде сыграет греческий «Олимпиакос», сыгравший вничью в гостях с кипрской «Омонией» (0:0), в первой встрече клуб из Пирея оказался сильнее со счетом 2:0.
В среду ответный матч в рамках квалификационного раунда