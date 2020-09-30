Киевское «Динамо», «Олимпиакос» и «Ференцварош» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

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Забитыми мячами отметились Виталий Буяльский (9-я минута), Карлос Де Пена (36, с пенальти) и Жерсон Родригес (49, с пенальти).

Первая встреча, которая прошла в Бельгии, также завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1.

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В параллельной встрече венгерский «Ференцварош» дома сыграл вничью с норвежским «Мольде» (0:0) и вышел в групповой этап благодаря правилу гостевого гола — матч в Норвегии закончился со счетом 3:3. Также в групповом раунде сыграет греческий «Олимпиакос», сыгравший вничью в гостях с кипрской «Омонией» (0:0), в первой встрече клуб из Пирея оказался сильнее со счетом 2:0.

Лига чемпионов 2020/2021 4-й отборочный раунд, 29.09.2020, 22:00 Ференцварош 0 Мольде 0

Лига чемпионов 2020/2021 4-й отборочный раунд, 29.09.2020, 22:00 Омония 0 Олимпиакос П 0