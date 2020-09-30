Луческу побьет рекорд Лиги чемпионов! Он вернул туда киевское «Динамо» спустя четыре года
75-летний тренер доказывает, что его рано списали со счетов.
75-летний тренер доказывает, что его рано списали со счетов.
Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу вернул киевское «Динамо» в Лигу чемпионов спустя четыре года. В предыдущие три сезона легендарный украинский клуб выбывал на стадии квалификации ЛЧ, уступая «Брюгге» (в 2019-м), «Аяксу» (в 2018-м) и «Янг Бойз» (в 2017-м). Теперь Луческу установит уникальное достижение — впервые руководить командой в главном еврокубке будет 75-летний специалист. До этого рекорд принадлежал Юппу Хайнкесу, который в последний раз выводил «Баварию» на матч Лиги чемпионов за восемь дней до своего 73-летия.
Луческу возглавил «Динамо» всего чуть более двух месяцев назад — 23 июля. Вы наверняка помните историю его появления в Киеве. Фанаты украинской команды протестовали против назначения
Пока приглашение Луческу оправдывает себя на сто процентов с точки зрения результатов. В первых восьми матчах под руководством румына «Динамо» одержало семь побед при одной ничьей. Уже во второй игре Мирча завоевал с командой первый трофей — Суперкубок Украины, переиграв «Шахтёр». Луческу напомнил о себе «горнякам», для чего, собственно, и возвращался на Украину. У него осталась обида на то, как с ним расстался донецкий клуб.
Тем не менее фанаты киевского «Динамо» не собираются менять своего отношения к Луческу. Недавно они сделали очередное заявление на эту тему в
«Кто ещё этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов. Мы не примем Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победах. Мы желаем ему только одного — чтобы он ушёл из «Динамо»! — написали фанаты.
Интересно, что Луческу работает пока с прежним составом. Свежих трансферов нет. Видимо, появление новичков зависит от выхода команды в Лигу чемпионов. Вернулся было в Киев нападающий Артём Кравец из «Кайсериспора», однако через месяц снова уехал в Турцию — подписал контракт с «Коньяспором». Писали об интересе киевлян к нападающему «Вииторула» Ривалдиньо, сыну знаменитого Ривалдо, вот только слухи так и остались слухами. Все знают: Луческу любит бразильцев. Наверняка
В такой ситуации Мирча доверяет молодёжи. Например,
В третьем раунде Лиги чемпионов «Динамо» победило АЗ из Алкмара со счётом 2:0. В раунде
Исход двухматчевого противостояния динамовцы во многом решили уже в Бельгии, где выиграли — 2:1. Многообещающий нападающий Александр Супряга, которым всерьёз интересуются в Серии А, открыл счёт после впечатляющего прохода левого защитника Александра Караваева, а уругваец Карлос Де Пена забил издевательский победный гол ударом между ног вратарю.
В Киеве команда Луческу тоже выглядела сильнее и по движению, и по организации игры. Динамовцы потеряли концентрацию и «подсели» только при крупном счёте — несколько классных сейвов сделал голкипер Георгий Бущан. До этого, уже на 9-й минуте шикарный гол пяткой забил полузащитник Виталий Буяльский с передачи Супряги.
Затем киевляне заработали три пенальти, причём два из них — Супряга. Первый одиннадцатиметровый реализовал Де Пена, второй судья отменил после помощи коллег с VAR (там был офсайд), а третий реализовал игрок сборной Люксембурга Желсон Родригеш.
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