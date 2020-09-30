«Краснодар» обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

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Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, которому ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.

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