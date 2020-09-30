«Краснодар» обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
В ответном матче раунда
В ответном матче раунда
Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.
Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара
«Краснодар» впервые в своей истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.