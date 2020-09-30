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8«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
30 сентября, источник: Чемпионат.com

«Краснодар» обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1 и вышел в групповой этап турнира.

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Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.

Краснодар (Краснодар)

Счёт был открыт во втором тайме — на 73-й минуте гол в свои ворота забил защитник греческого клуба Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте хозяева восстановили равновесие благодаря голу Омара Эль-Каддури, которому ассистировал Штефан Шваб. Впрочем, через несколько секунд «Краснодар» вывел вперёд Реми Кабелла.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» впервые в своей истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.

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ПАОК
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Первый тайм: 0:0
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