«Локомотив» будет в четвертой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ

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В одной корзине с «Локомотивом» окажутся «Марсель» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Миттьюлланн» (Дания), «Ренн» (Франция) и «Ференцварош» (Венгрия).

Локомотив (Москва) Все о команде

Другой российский участник турнира петербургский «Зенит» будет в первой корзине, в которой также находятся «Бавария» (Германия), «Севилья», «Реал» (оба — Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Порту» (Португалия).

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Третий российский участник от России, «Краснодар», попал в третью корзину вместе с «Динамо» (Киев, Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия), «Интер», «Лацио», «Аталанта» (все — Италия) и «Олимпиакос» (Греция).

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Состав второй корзины: «Барселона», «Атлетико» (оба — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» (все — Англия), «Шахтер» (Донецк, Украина), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Аякс» (Нидерланд).