Какие будут соперники у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в Лиге чемпионов

Уже сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. От России в турнире впервые будут принимать участие три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Чемпион попал в элитную первую корзину (в последний раз в обозримом будущем), команда Мурада Мусаева будет жеребиться из третьей корзины, а «железнодорожники» — из четвертой.