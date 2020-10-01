Какие будут соперники у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в Лиге чемпионов
Выбираем группы жизни и смерти.
Выбираем группы жизни и смерти.
Уже сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. От России в турнире впервые будут принимать участие три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Чемпион попал в элитную первую корзину (в последний раз в обозримом будущем), команда Мурада Мусаева будет жеребиться из третьей корзины, а «железнодорожники» — из четвертой.
Старт — в 19:00 по московскому времени. Жеребьевка впервые пройдет без представителей клубов в зале.
Для начала обновим в памяти правила:
А теперь — о том, кто может попасться российским клубам.
Вторая корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Боруссия» Д (Германия), «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия).
Третья корзина: «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия), «Интер» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Аталанта» (Италия).
Четвертая корзина: «Марсель» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия), «Истанбул» (Турция), «Ренн» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Мидтьюллан» (Дания).
Группа смерти: «Манчестер Сити», «Интер», «Боруссия» М.
Группа жизни: «Аякс», «Олимпиакос», «Ференцварош».
Первая корзина: «Реал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания).
Вторая корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Боруссия» Д (Германия), «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия).
Третья корзина: «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия), «Интер» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Аталанта» (Италия).
Группа смерти: «Бавария», «Манчестер Сити», «Интер».
Группа жизни: «Порту», «Аякс», «Олимпиакос».
Первая корзина: «Реал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания).
Вторая корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Боруссия» Д (Германия), «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия).
Четвертая корзина: «Марсель» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия), «Истанбул» (Турция), «Ренн» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Мидтьюллан» (Дания).
Группа смерти: «Бавария», «Манчестер Сити», «Боруссия» М.
Группа жизни: «Порту», «Аякс», «Ференцварош».
1 тур — 20/21 октября
2 тур — 27/28 октября
3 тур — ¾ ноября
4 тур — 24/25 ноября
5 тур — ½ декабря
6 тур — 8/9 декабря.