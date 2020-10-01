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10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
09:59 (мск), источник: Sport24

Какие будут соперники у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в Лиге чемпионов

Выбираем группы жизни и смерти.

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11
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Уже сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. От России в турнире впервые будут принимать участие три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Чемпион попал в элитную первую корзину (в последний раз в обозримом будущем), команда Мурада Мусаева будет жеребиться из третьей корзины, а «железнодорожники» — из четвертой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старт — в 19:00 по московскому времени. Жеребьевка впервые пройдет без представителей клубов в зале.

Для начала обновим в памяти правила:

  • Будет 8 групп по 4 команды в каждой.
  • Команды из одной страны не могут быть в одной группе.
  • Клубы из России и Украины не могут быть в одной группе.

А теперь — о том, кто может попасться российским клубам.

«Зенит», 1 корзина

Вторая корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Боруссия» Д (Германия), «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия).

Третья корзина: «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия), «Интер» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Аталанта» (Италия).

Четвертая корзина: «Марсель» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия), «Истанбул» (Турция), «Ренн» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Мидтьюллан» (Дания).

Группа смерти: «Манчестер Сити», «Интер», «Боруссия» М.

Группа жизни: «Аякс», «Олимпиакос», «Ференцварош».

«Локомотив», 4 корзина

Первая корзина: «Реал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания).

Вторая корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Боруссия» Д (Германия), «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия).

Третья корзина: «Зальцбург» (Австрия), «Лейпциг» (Германия), «Интер» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Аталанта» (Италия).

Группа смерти: «Бавария», «Манчестер Сити», «Интер».

Группа жизни: «Порту», «Аякс», «Олимпиакос».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар», 3 корзина

Первая корзина: «Реал» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания).

Вторая корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Боруссия» Д (Германия), «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия).

Четвертая корзина: «Марсель» (Франция), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» М (Германия), «Истанбул» (Турция), «Ренн» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Мидтьюллан» (Дания).

Группа смерти: «Бавария», «Манчестер Сити», «Боруссия» М.

Группа жизни: «Порту», «Аякс», «Ференцварош».

Расписание группового этапа

1 тур — 20/21 октября
2 тур — 27/28 октября
3 тур — ¾ ноября
4 тур — 24/25 ноября
5 тур — ½ декабря
6 тур — 8/9 декабря.

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