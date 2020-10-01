Как русские клубы унижали «Реал», «Арсенал» и «Баварию» в еврокубках
Наши умеют шуметь в Лиге чемпионов!
Наши умеют шуметь в Лиге чемпионов!
«Краснодар» снова хлопнул ПАОК — теперь в гостях. 2:1, команда Галицкого впервые в истории вышла в основной раунд Лиги чемпионов! Это прямо очень круто — давайте порадуемся за «Краснодар». Парни точно заслужили такой успех.
А мы просто вспомним, что такое Лига чемпионов для российских клубов. Историй много, но давайте о самом ярком, что было с нашими в ЛЧ. Нашими шестью командами, что уже играли в главном турнире Европы до «Краснодара».
Понятно, что про
И все же — несмотря на победы над «Реалом» (2:1), камбэка с «Русенборгом (4:2) или относительно свежего унижения «Севильи» (5:1), игра с «Арсеналом»… Это something special. 2000-й год, заснеженные «Лужники», винтажный «Арсенал» с Анри, Пиресом, Венгером в расцвете сил и невероятно эффектным атакующим футболом.
Но он был и у «Спартака».
И все равно — «Спартак» в ЛЧ иногда презентовал российским фанатам чистый кайф. Надеемся, «Краснодар» тоже преуспеет в этом.
Ну тут без вариантов. Армейцам в ЛЧ часто тяжело, но ради таких матчей стоит выходить туда. Пусть даже победа над «Реалом» не оставила ЦСКА в Лиге чемпионов. Но все равно — оба раза хлопнуть Мадрид… Еще и 3:0 на «Бернабеу». Это рубрика «карьера удалась».
Чалов, Щенников и Сигурдссон официально оформили одну из самых ядерных побед в истории российского футбола. Окей, это был не шибко мотивированный «Реал» — ну и какая нафиг разница? Молодая банда Гончаренко была абсолютно прекрасна. Прекрасна на топовом уровне.
Тот ЦСКА — история про смелость и наплевательское отношение к авторитетам. В хорошем смысле. В воспоминаниях кроме счета останется именно наглость 20-летних парней, которые на «Сантьяго Бернабеу» не побоялись открыто сыграть с «Реалом». И после минимальной победы в Москве разгромили действующего обладателя Лиги чемпионов.
Мы не требуем от «Краснодара» такого
Окей, «железнодорожники» тоже выдавали феерические матчи. И те же 3:0 с «Интером» в Черкизово никто не забудет. Но в ЛЧ-2003/04 «Локо» не просто разок замутил яркий матч. Нет, команда Семина вышла из группы, где играли, простите, «Арсенал», «Интер» и крепкое «Динамо». А заодно и киевское.
И ведь в 1/8 «Локо» тоже был в полном порядке. Если бы не судейский произвол — наши бы наверняка прошли «Монако», которое в итоге играло в финале… Зато в первом матче «Локо» по делу обыграл французов — 2:1 в Москве. Да, Измайлов и Ко сделали все, чтобы выиграть в два мяча… Но все равно — это была классная игра в
В 2015-м у
Дзюба в итоге наколотил аж 6 голов, а «Зенит» АВБ и его друга Халка разрывал всех даже в ЛЧ. Окей, в
Сам по себе выход в Лигу чемпионов — уже огромная ачивка для «Ростова». И скромный по меркам ЛЧ клуб не получал по 7 голов от всех подряд. Нет, «Ростов» рубился по полной и сопротивлялся командам с бюджетом в разы больше. И это было здорово — пусть из группы ростовчане не выбрались. Но: а) «Ростов» вышел в Лигу Европы в том сезоне-2016/17. б) Обыграл «Баварию».
23 ноября 2016-го все было совсем не так, как сейчас. Анчелотти тренировал «Баварию», за нее по флангам носились Рибери и Дуглас Коста, а Сердар Азмун коллекционировал голы не в «Зените». А в «Ростове». И скромная команда с юга России выдала лучший матч в истории — и припечатала саму «Баварию»! 3:2 — с голами Азмуна, Полоза, Нобоа и дикими эмоциями всей РФ.