Как русские клубы унижали «Реал», «Арсенал» и «Баварию» в еврокубках

«Краснодар» снова хлопнул ПАОК — теперь в гостях. 2:1, команда Галицкого впервые в истории вышла в основной раунд Лиги чемпионов! Это прямо очень круто — давайте порадуемся за «Краснодар». Парни точно заслужили такой успех.

А мы просто вспомним, что такое Лига чемпионов для российских клубов. Историй много, но давайте о самом ярком, что было с нашими в ЛЧ. Нашими шестью командами, что уже играли в главном турнире Европы до «Краснодара».

«Спартак», унижающий «Арсенал» Венгера.

Понятно, что про красно-белых в Лиге чемпионов можно написать кучу всего. Прежде всего, позитивного. Но и грустных моментов хватало. О них не будем — поностальгируем о хорошем. История топовых побед «Спартака» в ЛЧ — очень насыщенная, и один матч тут выбрать тяжело.

И все же — несмотря на победы над «Реалом» (2:1), камбэка с «Русенборгом (4:2) или относительно свежего унижения «Севильи» (5:1), игра с «Арсеналом»… Это something special. 2000-й год, заснеженные «Лужники», винтажный «Арсенал» с Анри, Пиресом, Венгером в расцвете сил и невероятно эффектным атакующим футболом.

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Но он был и у «Спартака». Красно-белые пропустили первыми от Сильвиньо, но потом был такой камбэк… Его не забыть даже спустя 20 лет! Дубль Маркао, голы Робсона и Титова — главное, ощущение, что «Спартак» в этот вечер мог порвать любого. Все бы хорошо, но это последняя победа красно-белых Романцева в Лиге чемпионов. После нее что-то пошло не так.

И все равно — «Спартак» в ЛЧ иногда презентовал российским фанатам чистый кайф. Надеемся, «Краснодар» тоже преуспеет в этом.

ЦСКА, забивающий три гола на «Сантьяго Бернабеу»

Ну тут без вариантов. Армейцам в ЛЧ часто тяжело, но ради таких матчей стоит выходить туда. Пусть даже победа над «Реалом» не оставила ЦСКА в Лиге чемпионов. Но все равно — оба раза хлопнуть Мадрид… Еще и 3:0 на «Бернабеу». Это рубрика «карьера удалась».

Чалов, Щенников и Сигурдссон официально оформили одну из самых ядерных побед в истории российского футбола. Окей, это был не шибко мотивированный «Реал» — ну и какая нафиг разница? Молодая банда Гончаренко была абсолютно прекрасна. Прекрасна на топовом уровне.

Тот ЦСКА — история про смелость и наплевательское отношение к авторитетам. В хорошем смысле. В воспоминаниях кроме счета останется именно наглость 20-летних парней, которые на «Сантьяго Бернабеу» не побоялись открыто сыграть с «Реалом». И после минимальной победы в Москве разгромили действующего обладателя Лиги чемпионов.

Мы не требуем от «Краснодара» такого супер-матча, но и с «Баварией» можно играть, да?

«Локомотив», круто играющий в плей-офф ЛЧ

Окей, «железнодорожники» тоже выдавали феерические матчи. И те же 3:0 с «Интером» в Черкизово никто не забудет. Но в ЛЧ-2003/04 «Локо» не просто разок замутил яркий матч. Нет, команда Семина вышла из группы, где играли, простите, «Арсенал», «Интер» и крепкое «Динамо». А заодно и киевское.

И ведь в 1/8 «Локо» тоже был в полном порядке. Если бы не судейский произвол — наши бы наверняка прошли «Монако», которое в итоге играло в финале… Зато в первом матче «Локо» по делу обыграл французов — 2:1 в Москве. Да, Измайлов и Ко сделали все, чтобы выиграть в два мяча… Но все равно — это была классная игра в плей-офф Лиги чемпионов. И ее у «Локо» уже не отнять — никаким португальским арбитрам Батиштам.

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«Зенит», выносящий всех в группе

В 2015-м у Виллаш-Боаша действительно была ядерная команда. Халк, который еще зажигал в Европе, а не в Китае, по-прежнему креативный Данни, Шатов почти в лучшей в жизни форме, ну и Дзюба… Забивавший почти все. «Зенит» умудрился выиграть аж 5 матчей подряд в группе ЛЧ — у «Валенсии» и «Лиона» дважды, ну и «Генту» тоже разок досталось.

Дзюба в итоге наколотил аж 6 голов, а «Зенит» АВБ и его друга Халка разрывал всех даже в ЛЧ. Окей, в плей-офф, к сожалению, не вышло — питерцы не прошли «Бенфику». Но все равно та Лига чемпионов — особая история для нашего футбола. Так в группе ЛЧ, со времен «Спартака» Романцева, не играл никто.

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«Ростов», победивший саму «Баварию»

Сам по себе выход в Лигу чемпионов — уже огромная ачивка для «Ростова». И скромный по меркам ЛЧ клуб не получал по 7 голов от всех подряд. Нет, «Ростов» рубился по полной и сопротивлялся командам с бюджетом в разы больше. И это было здорово — пусть из группы ростовчане не выбрались. Но: а) «Ростов» вышел в Лигу Европы в том сезоне-2016/17. б) Обыграл «Баварию».

23 ноября 2016-го все было совсем не так, как сейчас. Анчелотти тренировал «Баварию», за нее по флангам носились Рибери и Дуглас Коста, а Сердар Азмун коллекционировал голы не в «Зените». А в «Ростове». И скромная команда с юга России выдала лучший матч в истории — и припечатала саму «Баварию»! 3:2 — с голами Азмуна, Полоза, Нобоа и дикими эмоциями всей РФ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xGIU6UfvprY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

P. S. Конечно, мы не забыли про «Рубин». Просто его главный момент даже описывать неловко. Им надо наслаждатся. Да, в 2009-м «Рубин» Бердыева грохнул… хм, «Барселону» Гвардиолы! На «Камп Ноу». С дичайшим голом Саши Рязанцева и просто великой игрой. Что тут строчить — просто смотрите этот исторический матч.