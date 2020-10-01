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12:10 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» сыграет с «Лудогорцем» за выход в групповую стадию Лиги Европы

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» сегодня проведут матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем» из Разграда. Победитель получит право сыграть в групповой стадии, проигравший завершит еврокубковый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Встречу, которая начнется в 21.00 на поле минского стадиона «Динамо», будет судить бригада словенских арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Его ассистентами будут Андраж Ковачич и Грега Кордеж, резервный рефери — Нейц Кайтазович.

Оба сегодняшних соперника начинали еврокубковый сезон в квалификации главного континентального турнира — Лиги чемпионов. В первом раунде чемпионы Беларуси разгромили в Бресте казахстанскую «Астану» из Нур-Султана с результатом 6:3, затем дома обыграли чемпиона Боснии и Герцеговины «Сараево» с минимальным перевесом — 2:1, а в третьем круге уступили в Тель-Авиве израильскому «Маккаби» со счетом 0:1. Футболисты «Лудогорца» сначала победили в Подгорице черногорскую «Будучность» со счетом 3:1, а затем проиграли на своем поле датскому клубу «Мидтьюлланн» из Хернинга — 0:1.

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы пройдет 2 октября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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