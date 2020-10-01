Брестское «Динамо» сыграет с «Лудогорцем» за выход в групповую стадию Лиги Европы
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» сегодня проведут матч раунда
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» сегодня проведут матч раунда
Встречу, которая начнется в 21.00 на поле минского стадиона «Динамо», будет судить бригада словенских арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Его ассистентами будут Андраж Ковачич и Грега Кордеж, резервный рефери — Нейц Кайтазович.
Оба сегодняшних соперника начинали еврокубковый сезон в квалификации главного континентального турнира — Лиги чемпионов. В первом раунде чемпионы Беларуси разгромили в Бресте казахстанскую «Астану» из
Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы пройдет 2 октября в