«Краснодар» заслужил Лигу чемпионов. РПЛ три клуба — нет
Обозреватель «СЭ» — о выходе «быков» в ЛЧ.
Обозреватель «СЭ» — о выходе «быков» в ЛЧ.
Казалось, этого не произойдет никогда. И тем более — в сезоне, когда сразу же позорно слились из еврокубков «Динамо» и «Ростов».
Но в последний раз на много лет вперед, когда это было возможно, Россия
Спасибо «Краснодару» и поздравления ему! И лично Сергею Галицкому, который придумал клуб, зарядил его философией, построил
И вот, наконец, попал туда, ради чего существует все в клубном европейском футболе. И вот эти парни в
Это был тяжелый, душный, мучительный, ничуть не красивый футбол на результат, так не похожий на то, во что привыкли играть «быки» и от чего они так не любят отступать. Но оказалось неизбежно. Хочешь попасть в Лигу чемпионов — умей и так. Умей грызться, выжигать, умирать.
В первом матче они уже показали способность терпеть. Проигрывали, невнятно выглядели — но одержали волевую победу. Это уже был показатель. Поэтому я и прогнозировал успех.
И тут терпения хватило на все 90+. Как же нельзя было пропускать первыми! Ни при каких обстоятельствах! Иначе греки так же захлопнули бы калиточку, как их собратья на Евро-2012 против нас, поведя в счете. Россию тогда тоже устраивала ничья. Ее не случилось.
В общем, требовалась абсолютная концентрация. И она была.
Я всегда ругаю центральных защитников «Краснодара», но тут Кайю и Мартынович вытаскивали из себя супермаксимум. Кайю, казалось, находился одновременно во всех точках штрафной. Кипер Сафонов, преодолев собственную нервозность первых минут, успокоился, вытащил разок из угла и больше поводов для волнений не давал.
Нехарактерно для себя исчез с поля Берг — и, конечно же, тут же поднял голову Володя Быстров, большой его «поклонник». Но известно ведь, что швед вышел сломанным. Вышел, потому что больше ну совсем некому — Ари тоже еще не оправился от травмы, дублер Сперцян вообще без опыта, а Шапи на этой позиции… Ну, вы сами понимаете.
Берг правильно играл позиционно, шел в прессинг. Но борьбу выигрывать и за мячи цепляться не мог, да. И все же выдержал весь матч. И структурно футбол «быков» стал правильным в том числе благодаря его присутствию. И именно на него пасовал Смольников, когда грек срезал в свои. Добежал же! Находился там, где должен — и заставил ошибиться!
А тренер Мусаев, которого многие ругали, сделал решающий шаг, выпустив во втором тайме Смольникова. Его выход на правый фланг вдобавок к Петрову имел четкую цель — закрыть опаснейшего левого защитника Яннулиса. Это получилось, но Игорь был заряжен так, что бегал вдвое быстрее всех. И вдруг очутился на левом краю. Открылся, получил, пробежал, прострелил. И обеспечил автогол!
Выдохнули на секунду — и тут же получили. Потому что нельзя выдыхать, когда столько на кону.
Но дальше произошло самое удивительное. При 1:1, вместо того, чтобы затрястись, отдать мяч и в результате получить еще, «Краснодар» снова забрал мяч, пошел вперед и через минуту — минуту! — спокойно забил второй. Вильена грохнул в штангу, защитники продолжили смотреть футбол, а Кабелла, лучший в «Краснодаре» в двух этих матчах — в него играть. Прибежал, спокойно добил, похоронив ПАОК. Потому что забить три за 13 оставшихся минут плюс добавленные — это было уже из той фантастики, которая на втором этаже.
И не надо говорить, что повезло с соперником — ПАОК, а не «Бенфикой». Что повезло с пустыми трибунами «Тумбы», которая пылала бы всей своей фирменной чертовщиной. Что третье, пятое, десятое.
Везение — часть футбола. А в этом конкретном матче и везения никакого не было. Была тяжелая мужская работа, пахота до изнеможения, которая дала результат. И теперь «Краснодар» безвольными неженками, умеющими только красиво, точно никто не назовет. Стереотипы для того и создаются, чтобы быть разрушенными. Теперь и этому место на свалке футбольной истории.
«Краснодар» заслужил. Без вопросов.
И очень хочется посмотреть на него в настоящей Лиге. Команда, которая любит играть в футбол, а не мешать это делать другим, достойна большого, настоящего футбола.
И вот что парадоксально: «Краснодар» заслужил Лигу чемпионов, а РПЛ три клуба в ней — нет.
Игорь Рабинер