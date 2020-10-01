«Краснодар» заслужил Лигу чемпионов. РПЛ три клуба — нет

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Казалось, этого не произойдет никогда. И тем более — в сезоне, когда сразу же позорно слились из еврокубков «Динамо» и «Ростов».

Но в последний раз на много лет вперед, когда это было возможно, Россия все-таки впервые в истории представлена в групповом турнире Лиги чемпионов тремя командами.

Спасибо «Краснодару» и поздравления ему! И лично Сергею Галицкому, который придумал клуб, зарядил его философией, построил чудо-стадион, наполнил его четвертой по количеству, если не ошибаюсь, аудиторией в РПЛ до пандемии, трижды дошел до бронзы.

И вот, наконец, попал туда, ради чего существует все в клубном европейском футболе. И вот эти парни в темно-зеленом на стадионе «Тумба» собрались в кружок и счастливо прыгают, показывая, сколько это для них значило.

Это был тяжелый, душный, мучительный, ничуть не красивый футбол на результат, так не похожий на то, во что привыкли играть «быки» и от чего они так не любят отступать. Но оказалось неизбежно. Хочешь попасть в Лигу чемпионов — умей и так. Умей грызться, выжигать, умирать.

В первом матче они уже показали способность терпеть. Проигрывали, невнятно выглядели — но одержали волевую победу. Это уже был показатель. Поэтому я и прогнозировал успех.

И тут терпения хватило на все 90+. Как же нельзя было пропускать первыми! Ни при каких обстоятельствах! Иначе греки так же захлопнули бы калиточку, как их собратья на Евро-2012 против нас, поведя в счете. Россию тогда тоже устраивала ничья. Ее не случилось.

В общем, требовалась абсолютная концентрация. И она была.

Я всегда ругаю центральных защитников «Краснодара», но тут Кайю и Мартынович вытаскивали из себя супермаксимум. Кайю, казалось, находился одновременно во всех точках штрафной. Кипер Сафонов, преодолев собственную нервозность первых минут, успокоился, вытащил разок из угла и больше поводов для волнений не давал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a9c8d87026b777d85680" data-vnd="a9c8d87026b777d85680" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a9c8d87026b777d85680" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Нехарактерно для себя исчез с поля Берг — и, конечно же, тут же поднял голову Володя Быстров, большой его «поклонник». Но известно ведь, что швед вышел сломанным. Вышел, потому что больше ну совсем некому — Ари тоже еще не оправился от травмы, дублер Сперцян вообще без опыта, а Шапи на этой позиции… Ну, вы сами понимаете.

Берг правильно играл позиционно, шел в прессинг. Но борьбу выигрывать и за мячи цепляться не мог, да. И все же выдержал весь матч. И структурно футбол «быков» стал правильным в том числе благодаря его присутствию. И именно на него пасовал Смольников, когда грек срезал в свои. Добежал же! Находился там, где должен — и заставил ошибиться!

А тренер Мусаев, которого многие ругали, сделал решающий шаг, выпустив во втором тайме Смольникова. Его выход на правый фланг вдобавок к Петрову имел четкую цель — закрыть опаснейшего левого защитника Яннулиса. Это получилось, но Игорь был заряжен так, что бегал вдвое быстрее всех. И вдруг очутился на левом краю. Открылся, получил, пробежал, прострелил. И обеспечил автогол!

Выдохнули на секунду — и тут же получили. Потому что нельзя выдыхать, когда столько на кону.

Но дальше произошло самое удивительное. При 1:1, вместо того, чтобы затрястись, отдать мяч и в результате получить еще, «Краснодар» снова забрал мяч, пошел вперед и через минуту — минуту! — спокойно забил второй. Вильена грохнул в штангу, защитники продолжили смотреть футбол, а Кабелла, лучший в «Краснодаре» в двух этих матчах — в него играть. Прибежал, спокойно добил, похоронив ПАОК. Потому что забить три за 13 оставшихся минут плюс добавленные — это было уже из той фантастики, которая на втором этаже.

И не надо говорить, что повезло с соперником — ПАОК, а не «Бенфикой». Что повезло с пустыми трибунами «Тумбы», которая пылала бы всей своей фирменной чертовщиной. Что третье, пятое, десятое.

Везение — часть футбола. А в этом конкретном матче и везения никакого не было. Была тяжелая мужская работа, пахота до изнеможения, которая дала результат. И теперь «Краснодар» безвольными неженками, умеющими только красиво, точно никто не назовет. Стереотипы для того и создаются, чтобы быть разрушенными. Теперь и этому место на свалке футбольной истории.

«Краснодар» заслужил. Без вопросов.

И очень хочется посмотреть на него в настоящей Лиге. Команда, которая любит играть в футбол, а не мешать это делать другим, достойна большого, настоящего футбола.

И вот что парадоксально: «Краснодар» заслужил Лигу чемпионов, а РПЛ три клуба в ней — нет.

Игорь Рабинер