СМИ: Матчи Лиги чемпионов пройдут при болельщиках с разрешения местных властей

По информации газеты, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит об этом решении в понедельник. Издание также сообщает о желании УЕФА пойти таким образом навстречу клубам, понесшим серьезные убытки из-за пандемии коронавируса.

Ранее УЕФА решил провести матч за суперкубок в Будапеште со зрителями. Матч состоялся 24 сентября на «Пушкаш-Арене». Игра, в которой германская «Бавария» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла испанскую «Севилью», стала первой под эгидой организации с присутствием зрителей на трибунах в условиях пандемии. Трибуны стадиона, вмещающего чуть более 67 тыс. человек, были заполнены примерно на 30%.