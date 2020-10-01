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16:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Матчи Лиги чемпионов пройдут при болельщиках с разрешения местных властей

ТАСС, 1 октября. Болельщики смогут посещать матчи футбольной Лиги чемпионов в тех странах, где местные власти дадут на это согласие. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

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Источник: РИА "Новости"

По информации газеты, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит об этом решении в понедельник. Издание также сообщает о желании УЕФА пойти таким образом навстречу клубам, понесшим серьезные убытки из-за пандемии коронавируса.

Ранее УЕФА решил провести матч за суперкубок в Будапеште со зрителями. Матч состоялся 24 сентября на «Пушкаш-Арене». Игра, в которой германская «Бавария» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграла испанскую «Севилью», стала первой под эгидой организации с присутствием зрителей на трибунах в условиях пандемии. Трибуны стадиона, вмещающего чуть более 67 тыс. человек, были заполнены примерно на 30%.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 мск. Первые матчи пройдут 20 октября. Заключительные встречи состоятся 9 декабря. Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Стамбуле.

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