Все, что нужно знать о соперниках наших клубов в ЛЧ: лидеры, тактика, текущая форма, слабые места

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Впервые в истории Лиги чемпионов на групповом этапе турнира сыграют сразу три клуба из России. «Зениту» выпали «Боруссия» Д, «Лацио» и «Брюгге», «Краснодару» — «Челси», «Севилья» и «Ренн», «Локомотив» угодил в компанию к «Баварии», «Атлетико» и РБ «Зальцбург». Ниже — информация о каждой из команд, с которыми наши клубы пересекутся этой евроосенью.

«Зенит»

«Боруссия» Д

«Боруссия» сейчас собрала неплохой состав в плане сплава опыта и молодости. Здесь есть уже звездные янгстеры Холанд и Санчо, опытные Хуммельс и Витсель, крепкие середняки Торган Азар, Бюрки, Брандт, Менье и вечно травмированный Ройс. Однако эта «Боруссия» — не тот топ-клуб, который несколько лет назад был готов выходить в финал ЛЧ. Дортмунд уже давно не навязывает конкуренцию «Баварии» в Бундеслиге, а сейчас в команде и вовсе вырисовывается крен на воспитание и перепродажу молодых игроков в топ-клубы. Последний пример — «Боруссия» не смогла удержать Хакими после аренды. Ни у кого нет сомнений, что Холанд и Санчо надолго тут не задержатся.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFZvrdijpsj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-21T14:40:05+00:00">21 Сен 2020 в 7:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Плюс тренер Фавр делает явный упор на молодняк — все больше времени получают 17-летний Джованни Рейна и Джуд Беллингем. С одной стороны, это делает из «Боруссии» яркую озорную команду. С другой, если пацаны из Дортмунда будут не на кураже, «Зениту» они могут быть даже по зубам. Неплохой расклад против явного фаворита группы.

«Лацио»

«Лацио» — чистый тренерский проект Симоне Индзаги, и пусть поражение «Аталанте» 1:4 в первом туре Серии А вас не смущает. Звезда этой команды — Чиро Иммобиле, который всерьез боролся за «Золотую бутсу» с Робертом Левандовски в прошлом сезоне. Помогает ему в атаке старый знакомый болельщиков «Локо» Кайседо, а подпирает их очень мобильная группа полузащитников во главе с Сергеем Милинкович-Савичем и Луисом Альберто. «Лацио» пора выходить на новый уровень, и эта ЛЧ станет для команды Индзаги проверкой на прочность — в прошлом сезоне римляне опозорились в группе ЛЕ, и сейчас болельщики ждут от них результата на международной арене.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CE8mWvVqYxw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CE8mWvVqYxw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CE8mWvVqYxw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от S.S. Lazio (@official_sslazio)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-10T07:00:38+00:00">10 Сен 2020 в 12:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Брюгге»

«Брюгге» в последние годы — поставщик ценных кадров для клубов из топ-лиг. В прошлом сезоне бельгийцы отправили трех игроков в АПЛ (выручили 55 млн евро) и еще двух в Серию А (еще плюс 10 млн). В это трансферное окно «Брюгге» пока сохраняет лидеров — Ванакена, Крменчика, Диатта. В связи с тем, что чемпионат Бельгии в прошлом сезоне завершился досрочно, местным клубам нужно пополнять бюджет, и лучший способ для этого — еврокубки. По качеству состава «Зенит» немного превосходит бельгийский клуб, но попотеть, особенно на выезде, придется изрядно.

«Локомотив»

«Бавария»

О действующем обладателе ЛЧ вы и так наверняка и так все знаете. Ханси Флик продолжает прокачивать команду, а ее лидеры с каждым месяцев становятся все опаснее и опаснее. Правда, из-за скученности матчей «Бавария» может терять очки на дистанции — так уже случилось на старте сезона, когда «Хоффенхайм» вонзил чемпионам четыре мяча. Команду покинули Перишич, Коутиньо и Тьяго, на грани ухода Алаба и Кюизанс. Даже с учетом трансфера Сане мюнхенцам может не хватить качественных кадров, и это может стать шансом для «Локомотива». Пусть и совсем призрачным.

«Атлетико»

Прошлый сезон по проценту побед и набранным очкам стал для «Атлетико» худшим при Диего Симеоне (даже с учетом прохода «Ливерпуля»). Что не помешало «индейцам» два раза без проблем разобраться с «Локо» на групповом этапе ЛЧ в прошлом сезоне. Этот сезон должен стать для «Атлетико» прорывным — команда притерлась, должен набрать мяча Фелиш, в команде теперь есть супербомбардир, готовый решать матчи в одиночку. В общем, зацепить очки с мадридцами для Николича будет огромным успехом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFpYiUFK06W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFpYiUFK06W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFpYiUFK06W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-27T16:25:42+00:00">27 Сен 2020 в 9:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

РБ «Зальцбург»

Одна из самых непримечательных по именам команда среди наших соперников по ЛЧ. Однако это ощущение обманчивое. «Зальцбург» тренирует американец Джесси Марш, в прошлом сезоне работавший ассистентом Юлиана Нагельсманна в «Лейпциге». Как и немецкий коуч, Марш ставит современный вариативный футбол, который трансформируется под конкретного соперника. «Зальцбург» регулярно продает кадры в крутые клубы (в прошлом сезоне продали Холанда и Минамино). Сейчас тут также хватает перспективных ребят — венгр Собослаи, замбийцы Мвепу и Дака. В общем, про недооценку соперника «Локо» можно забыть изначально.

«Краснодар»

«Челси»

Лондонцы провели беспрецедентную трансферную кампанию, потратив этим летом на новичков почти 250 млн евро. На бумаге у «Челси» вообще нет конкурентов в группе, но по факту все не так однозначно. Первые туры показали, что как минимум сейчас Лэмпард не знает, как правильно использовать доставшиеся ему ресурсы. Неоднозначный состав, странные замены, ошибки даже таких опытных игроков как Тьяго Силва — все это наталкивает на мысли, что «Челси» в этом сезоне будет сыгрываться и вряд ли предстанет машиной, готовой брать очки в любом матче только за счет класса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFrHcWVCPTP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFrHcWVCPTP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFrHcWVCPTP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-28T08:34:49+00:00">28 Сен 2020 в 1:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Севилья»

Действующий обладатель Лиги Европы — уже изначально соперник, к которому нужно отнестись с особым пиететом. При Лопетеги «Севилья» сделала качественный скачок — это очень быстрая агрессивная команда, активно атакующая через фланги и применяющая современный прессинг. После ухода Банеги клуб быстро нашел новый мозговой центр, вернув из «Барселоны» Ивана Ракитича. Плюс пришел перспективный атакующий полузащитник «Реала» Оскар Родригес и левый латераль Акунья, которого последние годы очень хотел купить «Зенит». «Севилья» позволяет ловить себя на контратаках, но для любящей владеть мячом команды типа «Краснодара» эти парни — форменный кошмар.

«Ренн»

«Ренн» — главное открытие Лиги 1 прошлого сезона. Команда заняла второе место после «ПСЖ» и напрямую попала в ЛЧ. Впервые в своей истории. Игра «Ренна» строится на двух базисах: быстрые фланги и огромный объем работы в центре поля. За последнее отвечают центральные полузащитники. Стивен Нзонзи исполняет роль чистого опорника и подчищает за партнерами. Рядом с ним располагается 17-летний вундеркинд Эдуардо Камавинга, и за этим парнем стоит последить внимательно.

«Ренн» не особо рвется вперед, но качественно играет в обороне и перекрывает воздух оппоненту: по итогам прошлого сезона меньше них пропустил только «Реймс», а два защитника «Ренна» вошли в символическую сборную Лиги 1. В общем, закрытая колючая команда с рядом ярких исполнителей в центре поля.