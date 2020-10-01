Этим вечером УЕФА еще и раздавал личные награды. У «Баварии» — 5 из 6 возможных, Левандовский — игрок года

Источник: AFP 2020

В этом сезоне футбольный мир остался без «Золотого мяча» — журнал France Football отменил награду. Это сразу подняло статус наград лучшим игрокам евросезона от УЕФА — их вручили прямо во время жеребьевки Лиги чемпионов.

Победителей объявили в нескольких номинациях: лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший нападающий и лучший тренер. Плюс был отдельный приз лучшему игроку евросезона. В этих номинациях награждали не только мужчин, но и лучших представительниц женского футбола.

Начнем с пары слов про женский футбол. Там практически полный комплект забрали представительницы «Лиона» — победительницы женской ЛЧ. Вратарь Сара Буади, защитник Венди Ренар, полузащитник Дженифер Марожан и лучший тренер Жан-Люк Вассер.

А вот лучшим форвардом и игроком сезона стала вытащившая «Вольфсбург» в финал ЛЧ Пернилль Хардер. Сейчас она уже играет за «Челси» — перешла в клуб, где играет ее девушка.

Ну, а теперь к лучшим игрокам мужской Лиги чемпионов.

Лучший вратарь — Мануэль Нойер («Бавария»)

Источник: AFP 2020

У Ману было несколько тяжелых сезонов, но с приходом Ханси Флика лучший вратарь Германии вернул утраченные позиции. Нойер феноменально провел плей-офф Лиги чемпионов: пропустил всего 3 гола. В полуфинале и финале Мануэль отстоял на 0 и сделал 6 важнейших сэйвов.

Заслуженная победа в номинации «Лучший вратарь», а еще Нойер попал в тройку лучших игроков сезона.

Лучший защитник — Йозуа Киммих («Бавария»)

Источник: AFP 2020

Игрок «Баварии» вполне мог получить награду и как полузащитник: 5 матчей в этой ЛЧ он провел как опорный полузащитник, а 6 — как правый защитник. Но в итоге взял награду именно как игрок обороны.

В этой ЛЧ Киммих сыграл во всех матчах «Баварии», забил 2 гола, а с четвертьфинала и вовсе делал голевую передачу в каждом матче (в полуфинале — сразу две).

А еще Киммих выпустил короткий гайд любителям правильных фамилий.

«Йозуа — правильно. Джошуа — тоже окей. А вот Йошуа меня называть не надо».

Лучший полузащитник — Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Источник: AFP 2020

Статистика у Кевина не такая впечатляющая: клуб вылетел в четвертьфинале от «Лиона», а у самого полузащитника всего 2 гола и 2 ассиста.

Но внешнее впечатление от игры Де Брюйне было очень сильным — именно он своими оригинальными решениями перевернул тяжелый гостевой матч с «Реалом» .

Все равно очень приятно получить этот приз [хоть мы и не победили в турнире]. Потому что в Лиге чемпионов ты играешь против лучших команд Европы и лучших игроков мира. Я хочу развиваться и индивидуально, поэтому приятно, что меня выбрали. Кевин Де Брюйне полузащитник «Манчестер Сити»

Лучший нападающий — Роберт Левандовски («Бавария»)

Источник: AFP 2020

Бомбардир лучшей команды Европы, до последнего претендовавший на европейскую «Золотую бутсу». 34 гола в Бундеслиге, 15 голов в 10 играх Лиги чемпионов. С такой статистикой у Левандовски сложно найти другого кандидата на звание лучшего нападающего.

После получения награды Роберта попросили станцевать на сцене, как он это делает в тиктоке. Футболист отказался, но пообещал — если его вызовут на награждение еще раз, то он станцует, как Майкл Джексон.

Лучший тренер — Ханси Флик («Бавария»)

Источник: AFP 2020

Номинацию ввели только в этом году, так что Ханс-Дитер стал первым обладателем.

На награду претендовали три немецких тренера: соперниками Флика были Клопп и Нагельсманн. Но когда ты в рамках одного сезона берешь все доступные титулы, конкуренции быть не должно.

Флик стал главным в «Баварии» в ноябре прошлого года. С тех пор у мюнхенцев всего 3 поражения во всех турнирах — первый раз в 2020-м команда проиграла только 27 сентября.

Лучший игрок сезона — Роберт Левандовски («Бавария»)

Источник: AFP 2020

УЕФА заранее обозначил тройку претендентов: Мануэль Нойер, Кевин Де Брюйне и Роберт Левандовски. Уже во время награждения лучших по позициям были несколько намеков на то, кто все-таки заберет главную индивидуальную награду — КДБ на церемонию не приехал и вышел на связь по видео, а Роберт Левандовски сидел в бабочке.