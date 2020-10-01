Этим вечером УЕФА еще и раздавал личные награды. У «Баварии» — 5 из 6 возможных, Левандовский — игрок года
Доминируют и тут.
Доминируют и тут.
В этом сезоне футбольный мир остался без «Золотого мяча» — журнал France Football отменил награду. Это сразу подняло статус наград лучшим игрокам евросезона от УЕФА — их вручили прямо во время жеребьевки Лиги чемпионов.
Победителей объявили в нескольких номинациях: лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший нападающий и лучший тренер. Плюс был отдельный приз лучшему игроку евросезона. В этих номинациях награждали не только мужчин, но и лучших представительниц женского футбола.
Начнем с пары слов про женский футбол. Там практически полный комплект забрали представительницы «Лиона» — победительницы женской ЛЧ. Вратарь Сара Буади, защитник Венди Ренар, полузащитник Дженифер Марожан и лучший тренер
А вот лучшим форвардом и игроком сезона стала вытащившая «Вольфсбург» в финал ЛЧ Пернилль Хардер. Сейчас она уже играет за «Челси» — перешла в клуб, где играет ее девушка.
Ну, а теперь к лучшим игрокам мужской Лиги чемпионов.
У Ману было несколько тяжелых сезонов, но с приходом Ханси Флика лучший вратарь Германии вернул утраченные позиции. Нойер феноменально провел
Заслуженная победа в номинации «Лучший вратарь», а еще Нойер попал в тройку лучших игроков сезона.
Игрок «Баварии» вполне мог получить награду и как полузащитник: 5 матчей в этой ЛЧ он провел как опорный полузащитник, а 6 — как правый защитник. Но в итоге взял награду именно как игрок обороны.
В этой ЛЧ Киммих сыграл во всех матчах «Баварии», забил 2 гола, а с четвертьфинала и вовсе делал голевую передачу в каждом матче (в полуфинале — сразу две).
А еще Киммих выпустил короткий гайд любителям правильных фамилий.
«Йозуа — правильно. Джошуа — тоже окей. А вот Йошуа меня называть не надо».
Статистика у Кевина не такая впечатляющая: клуб вылетел в четвертьфинале от «Лиона», а у самого полузащитника всего 2 гола и 2 ассиста.
Но внешнее впечатление от игры Де Брюйне было очень сильным — именно он своими оригинальными решениями перевернул тяжелый гостевой матч с «Реалом» .
Все равно очень приятно получить этот приз [хоть мы и не победили в турнире]. Потому что в Лиге чемпионов ты играешь против лучших команд Европы и лучших игроков мира. Я хочу развиваться и индивидуально, поэтому приятно, что меня выбрали.
Бомбардир лучшей команды Европы, до последнего претендовавший на европейскую «Золотую бутсу». 34 гола в Бундеслиге, 15 голов в 10 играх Лиги чемпионов. С такой статистикой у Левандовски сложно найти другого кандидата на звание лучшего нападающего.
После получения награды Роберта попросили станцевать на сцене, как он это делает в тиктоке. Футболист отказался, но пообещал — если его вызовут на награждение еще раз, то он станцует, как Майкл Джексон.
Номинацию ввели только в этом году, так что
На награду претендовали три немецких тренера: соперниками Флика были Клопп и Нагельсманн. Но когда ты в рамках одного сезона берешь все доступные титулы, конкуренции быть не должно.
Флик стал главным в «Баварии» в ноябре прошлого года. С тех пор у мюнхенцев всего 3 поражения во всех турнирах — первый раз в 2020-м команда проиграла только 27 сентября.
УЕФА заранее обозначил тройку претендентов: Мануэль Нойер, Кевин Де Брюйне и Роберт Левандовски. Уже во время награждения лучших по позициям были несколько намеков на то, кто
Так что никто не удивился, когда Роберта признали лучшим. Левандовски стал первым поляком, которого признали лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.