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8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
22:09 (мск), источник: Матч ТВ

Месси против Роналду, «Локо» опять против «Атлетико». 10 главных интриг группового этапа ЛЧ

Выделяем все самое интересное.

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Месси против Роналду. Возможно, в последний раз

Криштиану Роналду и Лионель Месси | Источник: AP 2020
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Стал известен состав групп Лиги чемпионов

Как только один красивый, богатый и успешный португалец уехал в «Ювентус», мы лишились главного индивидуального противостояния современности: Криштиану против Лео. Этим летом была небольшая вероятность, что аргентинец проследует за своим главным соперником в чемпионат Италии — миланский «Интер» давно облизывается на Месси — но тот остался в Каталонии вопреки своей воле.

Судьба не могла оставить нас без еще одного раунда исторического противостояния и свела «Барсу» и «Ювентус» в одной группе. У обеих команд новые тренеры, в задачи которых входит как-то сбалансировать игру коллектива и стареющих звезд. Конечно, всегда есть вероятность, что в очных встречах на первый план выйдут какие-то игроки, например, Артур Мело и Миралем Пьянич — ими клубы обменялись летом. Но, возможно, Месси и Роналду встретятся на поле в последний раз. Такое пропускать нельзя.

Лопетеги возвращается в Краснодар. Здесь он узнал об увольнении из сборной Испании

Хулен Лопетеги в Краснодаре накануне увольнения с поста главного тренера сборной Испании летом 2018 года | Источник: AFP 2020

Главному тренеру «Севильи» Хулену Лопетеги придется вспомнить не самые приятные минуты своей жизни, когда он приедет на выезд в Краснодар. Именно здесь базировалась сборная Испании во время ЧМ-2018, которую Лопетеги тренировал. За считанные дни до старта турнира он получил известие об увольнении — в федерации обиделись за то, что тренер тайно провел переговоры с мадридским «Реалом». Так началась черная полоса в карьере специалиста.

Хотелось бы написать, что «Краснодару» знакома «Севилья» — российский клуб обыгрывал ее на групповом этапе Лиги Европы 2018 года. Но испанская команда с тех пор успела измениться до неузнаваемости. Впрочем, то, что «Краснодар» попал в одну группу с «Севильей» — это замечательно, шансы на выход в плей-офф резко возросли. Всем ведь известно, что «Севилья» займет третье место и выиграет Лигу Европы.

«Локомотив» опять встречается с «Атлетико». Москвичам пора побеждать

Игрок ФК "Атлетико" Маркос Льоренте, игрок ФК "Локомотив" Мацей Рыбусь и игрок ФК "Атлетико" Коке (слева направо) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2019/20 между ФК "Атлетико" (Мадрид, Испания) и ФК "Локомотив" (Россия, Москва) | Источник: РИА "Новости"

В жизни существуют три неизменных вещи: смерть, налоги и матчи «Локомотива» с «Атлетико» в еврокубках. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команда Юрия Семина дважды уступила испанцам с одинаковым счетом 0:2, хотя играла хорошо и могла рассчитывать на большее. Два года назад были менее приятные свидания в Лиге Европы, там было два разгрома: 0:3 и 1:5.

Из четвертой корзины сложно ждать проходных соперников, но москвичи получили хотя бы хорошо знакомого. Пусть Диего Симеоне пугает краткое именование его соперника — «Локо». По-испански это значит «сумасшедший».

Сколько будущих полуфиналистов оказалось в группе с «Зенитом»?

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Группа чемпиона России на первый взгляд кажется если не проходной, то не очень сложной — с дортмундской «Боруссией» и «Лацио» надо играть, чтобы не залечь на дно с «Брюгге». Но ведь и год назад всем казалось, что петербуржцам повезло с жеребьевкой. А выяснилось, что с «Зенитом» рядом оказались два будущих полуфиналиста турнира — «Лион» и «Лейпциг». Что, если мы сильно недооцениваем итальянский и немецкий клубы? Слава богу, «Бенфики» нет. Без нее как-то спокойней.

Будем надеяться, что первый матч «Зениту» предстоит сыграть против дортмундской «Боруссии». Против этого соперника Сергей Семак шесть лет назад дебютировал как и. о. главного тренера петербургской команды. Стартовал удачно — «Зенит» в Дортмунде выиграл со счетом 2:1. Можем повторить?

Ребров против киевского «Динамо». Не получилось на родине, получается в Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров | Источник: AFP 2020

Украинский тренер Сергей Ребров уже добился фантастического результата — вывел «Ференцварош» в групповой этап Лиги чемпионов, последовательно в квалификации обыграв шведский «Юргорден», шотландский «Селтик» и хорватское «Динамо» из Загреба. Чемпион Венгрии вернулся в основу Лиги чемпионов впервые с 1995 года — такого длинного перерыва между дебютным и вторым выступлением в турнире не было ни у кого.

И по воле жеребьевки Реброву предстоит дважды сыграть против клуба, в котором он состоялся как футболист, а затем с переменным успехом тренировал с 2014-го по 2017-й. В «Ференцвароше» украинца недавно признали лучшим тренером десятилетия. Пускай выбраться из группы с «Барсой» и «Ювентусом» венграм не под силу, но ради тренера потрепать нервы киевлянам — запросто.

«Лейпциг» попытается взять реванш у «ПСЖ». Это ремейк недавнего полуфинала

Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» в полуфинале Лиги чемпионов–2019/20 | Источник: AFP 2020

Буквально полтора месяца назад «ПСЖ» и «Лейпциг» уже встречались в Лиге чемпионов. Оба тогда стали неожиданными полуфиналистами турнира. Парижане до этого из-за психологии вылетали на более ранних стадиях плей-офф. А немцы обыграли более статусных соперников благодаря фантастической физподготовке и прессингу. В августе Неймар и компания обыграли «Лейпциг» с запасом — 3:0. Как будет на этот раз в двухматчевом противостоянии?

У парижан тоже будет кому отомстить. С ними в группу попал «Манчестер Юнайтед» — два года назад в плей-офф «ПСЖ» на «Олд Траффорд» победил со счетом 2:0, а дома неожиданно оконфузился и пропустил трижды, вылетев из турнира на последних минутах. Хорошая возможность доказать, что тот, морально неустойчивый «ПСЖ» остался в прошлом.

«Барселоне» стоит опасаться киевского «Динамо». При голландцах у нее ужасная статистика в очных встречах

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко в матче против «Барселоны» в 1997 году | Источник: AP 2020

Каталонский клуб вновь возглавил голландский тренер, который уже закупает голландских футболистов. И в группу к каталонцам попадает киевское «Динамо». Болельщики со стажем знают, что ничего хорошего для «Барселоны» это не сулит. В 1993 году, когда «Барсу» возглавлял Йохан Кройфф, киевляне били соперника дома со счетом 3:1. В 1997 году, когда «Барсу» возглавлял Луи ван Гал, киевляне били соперника сначала дома (3:0), а затем на «Камп Ноу» (4:0). На дворе 2020-й, «Барсу» возглавил Роналд Куман…

Матчи «Реала» и «Шахтера» — это джога-бонито. В обеих командах суммарно выступает 16 бразильцев

Бразильские футболисты «Реала» (слева-направо): Каземиро, Марсело, Винисиус, Милитао, Родриго | Источник: AFP 2020

Будет странно, если на «Сантьяго Бернабеу» во время матча «Реал» — «Шахтер» не приедет главный тренер сборной Бразилии Тите. Возможность просмотреть сразу столько кандидатов в национальную команду выпадает не часто. У Зидана играют сразу пятеро бразильцев: Милитао, Марсело, Каземиро, Винисиус и Родриго. Всех бразильцев «Шахтера» мы перечислять не будем, потому что их хватит на целую футбольную команду.

Какой путь развития лучше? В группе H есть варианты на любой вкус

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В группе H интерес не столько подбор клубов, сколько подбор владельцев этих клубов. «Манчестер Юнайтед» считается традиционным грандом, но многое изменилось после прихода американских бизнесменов. «ПСЖ» принял эстафету «денежного мешка» после того, как клуб приобрели катарские шейхи и стали заваливать Париж нефтяными деньгами. «Лейпциг» — созданный с нуля спортивный проект корпорации Red Bull, которая предпочитает футбольным традициям строго корпоративный путь развития. Наконец, стамбульский «Башакшехир» — политпроект президента Турции Реджепа Эрдогана.

Вальбуэна против «Марселя». Этот клуб все ему дал, но болельщики до сих пор вспоминают недобрым словом

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Если вы ищете неочевидные интриги в матчах не самых именитых соперников, то вот: бывший игрок московского «Динамо» 36-летний Матье Вальбуэна сейчас выступает за «Олимпиакос» и дважды сыграет против «Марселя», главного клуба в своей карьере. Именно из «Марселя» Вальбуэна переехал в Москву в качестве чемпиона Франции и обладателя пяти разных кубков этой красивой страны. После «Динамо» полузащитник захотел вернуться на родину, но стоящее предложение было только от «Лиона». Вальбуэна согласился и нарвался на агрессивную реакцию болельщиков «Марселя», поскольку клубы между собой серьезно соперничают. Под занавес карьеры Матье придется еще дважды огорчить тех, кто когда-то носил его на руках.

Станислав Рынкевич

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