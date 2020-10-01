«Зенит» поборется за плей-офф, «Краснодару» нужна удача, а «Локо» не комментирую. Семин — о жеребьевке ЛЧ

Источник: Спорт-Экспресс

— У «Зенита» в группе «Лацио», «Боруссия» Д и «Брюгге». В сети уже пишут, что максимум — третье место. Вы согласны?

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— Нет-нет-нет, я не согласен с таким мнением. «Зенит» обязательно поборется за одну из путевок. «Зенит» обязательно поборется за первое-второе место и продолжение борьбы в Лиге чемпионов. На то есть основания: есть опыт, есть хороший тренер, у которого есть опыт игры и работы в еврокубках. Так что, думаю, шансы выйти хорошие.

— Кто же, в таком случае, фаворит группы?

— Я не могу сказать. «Зенит» не хуже «Боруссии» и «Лацио» уж точно.

— «Краснодар» сыграет с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Как вам такая группа?

— «Краснодар» попадает в свою группу, где команды играют в комбинационный футбол — в свою группу, можно сказать. В первую очередь, отмечу, что «Краснодар» уже сделал большое дело. Клуб появился в российском футболе благодаря Сергею Галицкому, который стал тратить свои деньги и ни у кого ничего не просил. Он сделал потрясающий комплекс — стадион, база, академии, которые располагаются по всему Краснодарскому краю. И этот человек любит футбол. Я бесконечно рад тому, что они выиграли матчи с ПАОК. Что дальше, сложно предсказать. Зависит от того, наберут ли форму бывшие недавно травмированными Классон, Кабелла и другие, выздоровеет ли Ари, который, безусловно, решает определенные матчи. Есть свои нюансы, которые тренерский штаб разберет. Но уже сейчас их нужно поздравить с большим успехом.

— С выходом в групповой этап?

— Да. Это уже большой успех. Краснодар — вообще весь Краснодар — любит футбол. В любом магазине говорят о футболе. Так было в Краснодарском крае всегда. Как раз Галицкий продолжил эту потрясающую традицию и, в первую очередь, жизнь покажет, будут ли у них все в строю или нет. Они могут преподнести сюрприз.

— В сети про группу «Краснодара» пишут, что «Севилья» как обычно займет третье место и пойдет выигрывать Лигу Европы.

— Я бы так не сказал. «Севилья» — очень сильная команда, одна из топовых европейских команд. У «Краснодара» серьезные соперники. Но «Краснодар» долго ждал, долго терпел, правильно выстраивал свою работу. Я думаю, им должна сопутствовать удача.

— А у «Локомотива» снова «группа смерти»…

— Нет, «Локомотив» я не комментирую. Вообще ничего не буду говорить. У них там явные лидеры — «Бавария» и «Атлетико» Мадрид. Вот и все.

— А как вам выступление киевского «Динамо» и Мирчи Луческу?

— Хочу их поздравить. Киевское «Динамо», кажется, четыре года не участвовало в Лиге чемпионов. Решение президента пригласить Луческу в корне поменяло ситуацию. Порой бывают жесткие решения, но они — футбольные, правильные. Луческу доказал, что у него есть необходимый опыт — у них же серьезные соперники были в квалификации. У него — у человека футбольного — есть определенные знания, навыки. Вопреки всему президент принял решение и пригласил тренера, который неоднократно играл и добивался максимальных результатов. Вот они и прошли дальше.

Я бы еще одного тренера отметил, но уже молодого, с которым будет встречаться Луческу — Сергея Реброва, у которого очень большое будущее. Впервые за очень долгое время венгерская команда — «Ференцварош» — сыграет в Лиге чемпионов. И это будут очень интересные матчи.

— Мирча Луческу еще даст огня в Лиге чемпионов?