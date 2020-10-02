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12:24 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» не прошли в групповой этап Лиги Европы

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив болгарскому «Лудогорцу» из Разграда со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

Играя на поле минского стадиона «Динамо», брестчане имели небольшое преимущество, но почти не угрожали воротам соперников. Гости умело оборонялись, проводя острые контратаки. Две из них завершились голами игроков, вышедшими на замену: на 73-й минуте встречи Элвис Ману открыл счет, а через 6 минут Игинио Марин во второй раз поразил ворота Сергея Игнатовича.

Оба соперника начинали нынешний еврокубковый сезон в квалификации главного континентального турнира — Лиги чемпионов. В первом раунде чемпионы Беларуси разгромили в Бресте «Астану» из Нур-Султана с результатом 6:3, затем дома обыграли чемпиона Боснии и Герцеговины «Сараево» с минимальным перевесом — 2:1, а в третьем круге уступили в Тель-Авиве израильскому «Маккаби» со счетом 0:1. Футболисты «Лудогорца» сначала победили в Подгорице черногорскую «Будучность» со счетом 3:1, а затем проиграли на своем поле датскому клубу «Мидтьюлланн» из Хернинга — 0:1.

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы пройдет сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Динамо Брс
0:2
Первый тайм: 0:0
Лудогорец
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