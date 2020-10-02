«Группы “Локо” и “Краснодара” разочаровали». Генич — о жеребьевке Лиги чемпионов для клубов РПЛ

Источник: РИА "Новости"

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFzrUc6pRKv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFzrUc6pRKv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFzrUc6pRKv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Матч ТВ (@matchtv_channel)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-01T16:22:14+00:00">1 Окт 2020 в 9:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть разочарование от жеребьевки. Тому же «Краснодар» могли попасться и более статусные соперники, не обижая ни в коем случае ни победителя ЛЕ «Севилью», ни «Челси», потратившего 250 млн евро, ни «Ренн», который сейчас лидирует в чемпионате Франции. Но для «Краснодара» дебют в ЛЧ — это праздник. И для клуба, и для города. Думаю, мыслями они все-таки ждали другой группы.

Например, «Барса» с «Ювентусом» подошли бы идеально. Понятно, зацепиться за что-то было бы сложно, но приезд в Краснодар Роналду, Дибалы, Месси — это очень круто. Вот это настоящий праздник. Но — увы.

Ясно, что ЛЧ — это гимн, классный футбол, 30 процентов болельщиков допустят на матчи, как мы поняли из рекомендаций УЕФА. Но все равно обидно за «Краснодар». Мне кажется, они выходили в ЛЧ не для того, чтобы играть в группе Лиги Европы. Такие команды вполне можно встретить и там.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--498f964c460b2962f69d" data-vnd="498f964c460b2962f69d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=498f964c460b2962f69d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если говорить о частностях, то «Севилья» сейчас совсем не та команда, которую «Краснодар» побеждал два года назад. Состав процентов на 80 изменился, стилистика игры другая, уровень гораздо сильнее и крепче. Тогда «Краснодар» не без доли везения обыграл «Севилью». Помните гол Окриашвили ударом через себя?

Источник: РИА "Новости"

Испанцы тогда очень восхищались стадионом, особенно Хоакин Каппарос, с которым мне довелось сфотографироваться перед матчем. Кстати, именно в Краснодаре нынешний главный тренер Лопетеги в 2018-м узнал об увольнении из сборной Испании. В общем, «Севилья» — серьезный соперник, фаворит группы. Очень удивлюсь, если «Краснодар» отберет очки — что дома, что в гостях.

«Ренн» — стилистически неудобен для «Краснодара». Атлетичные игроки, хорошо бегут, борются и организованы. С «Челси» все понятно: молодая команда с очень серьезными амбициями. Если ей проиграть, то можно сказать: «Ну где они, а где мы. Они тратят по 250 млн на покупки, а у нас самый дорогой трансфер Кабелла — за 12». Думаю, «Краснодар» при разных раскладах может оказаться на местах со 2-го по 4-е.

Источник: РИА "Новости"

Еще одно разочарование — группа «Локомотива». Ну третий год подряд играть с «Атлетико» — это слишком. Знаете, когда готовился к игре ПАОК — «Бенфика», увидел, что греки после жеребьевки и очередного попадания на португальцев в твиттере написали замечательную фразу: «Солнце встает утром, неделя начинается с понедельника, вода нагревается до 100 градусов, а каждое лето мы играем с «Бенфикой». Так и «Локо» — каждую еврокампанию играет с «Атлетико». Честно говоря, поднадоело, если не сказать жестче. Ну что эти матчи могут дать «Локо»? Они уже так друг друга изучили, что чего-то сверхъестественного ждать не приходится.

Далее. Играть с лучшей командой Европа (а может, и мира) — почетно, конечно. Но смотря сейчас на «Баварию», становится страшно за «Локомотив». «Зальцбург» — тоже интересный проект, такая дочка «Лейпцига», играют в очень современный футбол. Команда привыкла действовать быстро, подстроиться «Локо» будет тяжело. А к чему это приводит, мы помним по «Зениту», который не смог справиться со скоростями «Лейпцига». Думаю, в Мадриде и Мюнхене удовлетворены жеребьевкой полностью.

Источник: РИА "Новости"

Группа «Зенита» — абсолютно рабочая. Понятно, что дортмундская «Боруссия», «Лацио» — команды с хорошей атакой, а «Брюгге» не стоит недооценивать, но нынешнему «Зениту» вполне реально выйти из такой компании в лигочемпионскую весну.

«Боруссия» при всем уважении — не «Бавария». С Дортмундом «Зенит» может играть, особенно если докупит пару человек до закрытия трансферного окна. «Лацио» в недавнем матче против «Аталанты» был так себе, но там тоже есть классные игроки (Иммобиле, Луис Альберто, Милинкович-Савич).

Что интересно, «Лацио» и «Боруссия» играют по схеме с тремя защитниками. Тут «Зениту» важно подойти стратегически: либо подстроиться, отзеркалить схему, либо предложить что-то свое. Год назад в прошлой ЛЧ против «Лиона» Семак многих удивил, выставив во Франции трех защитников. Но сейчас у Питера не хватает исполнителей для такой игры: кроме Ловрена и Ракицкого есть только молодой Прохин и Дуглас, который обычно играет слева в защите. Семаку есть над чем поразмышлять.

Важно, что УЕФА принял решение, что стадион «Зенита» может принимать поздние матчи (по датам), хотя и находится в северном регионе. Значит, последний тур питерцы могут выступать и дома. Это может помочь. В общем, перспективы неплохие.