«Группы “Локо” и “Краснодара” разочаровали». Генич — о жеребьевке Лиги чемпионов для клубов РПЛ
А у «Зенита» неплохие шансы на
А у «Зенита» неплохие шансы на
— Есть разочарование от жеребьевки. Тому же «Краснодар» могли попасться и более статусные соперники, не обижая ни в коем случае ни победителя ЛЕ «Севилью», ни «Челси», потратившего 250 млн евро, ни «Ренн», который сейчас лидирует в чемпионате Франции. Но для «Краснодара» дебют в ЛЧ — это праздник. И для клуба, и для города. Думаю, мыслями они
Например, «Барса» с «Ювентусом» подошли бы идеально. Понятно, зацепиться за
Ясно, что ЛЧ — это гимн, классный футбол, 30 процентов болельщиков допустят на матчи, как мы поняли из рекомендаций УЕФА. Но все равно обидно за «Краснодар». Мне кажется, они выходили в ЛЧ не для того, чтобы играть в группе Лиги Европы. Такие команды вполне можно встретить и там.
Если говорить о частностях, то «Севилья» сейчас совсем не та команда, которую «Краснодар» побеждал два года назад. Состав процентов на 80 изменился, стилистика игры другая, уровень гораздо сильнее и крепче. Тогда «Краснодар» не без доли везения обыграл «Севилью». Помните гол Окриашвили ударом через себя?
Испанцы тогда очень восхищались стадионом, особенно Хоакин Каппарос, с которым мне довелось сфотографироваться перед матчем. Кстати, именно в Краснодаре нынешний главный тренер Лопетеги в 2018-м узнал об увольнении из сборной Испании. В общем, «Севилья» — серьезный соперник, фаворит группы. Очень удивлюсь, если «Краснодар» отберет очки — что дома, что в гостях.
«Ренн» — стилистически неудобен для «Краснодара». Атлетичные игроки, хорошо бегут, борются и организованы. С «Челси» все понятно: молодая команда с очень серьезными амбициями. Если ей проиграть, то можно сказать: «Ну где они, а где мы. Они тратят по 250 млн на покупки, а у нас самый дорогой трансфер Кабелла — за 12». Думаю, «Краснодар» при разных раскладах может оказаться на местах со 2-го по 4-е.
Еще одно разочарование — группа «Локомотива». Ну третий год подряд играть с «Атлетико» — это слишком. Знаете, когда готовился к игре ПАОК — «Бенфика», увидел, что греки после жеребьевки и очередного попадания на португальцев в твиттере написали замечательную фразу: «Солнце встает утром, неделя начинается с понедельника, вода нагревается до 100 градусов, а каждое лето мы играем с «Бенфикой». Так и «Локо» — каждую еврокампанию играет с «Атлетико». Честно говоря, поднадоело, если не сказать жестче. Ну что эти матчи могут дать «Локо»? Они уже так друг друга изучили, что
Далее. Играть с лучшей командой Европа (а может, и мира) — почетно, конечно. Но смотря сейчас на «Баварию», становится страшно за «Локомотив». «Зальцбург» — тоже интересный проект, такая дочка «Лейпцига», играют в очень современный футбол. Команда привыкла действовать быстро, подстроиться «Локо» будет тяжело. А к чему это приводит, мы помним по «Зениту», который не смог справиться со скоростями «Лейпцига». Думаю, в Мадриде и Мюнхене удовлетворены жеребьевкой полностью.
Группа «Зенита» — абсолютно рабочая. Понятно, что дортмундская «Боруссия», «Лацио» — команды с хорошей атакой, а «Брюгге» не стоит недооценивать, но нынешнему «Зениту» вполне реально выйти из такой компании в лигочемпионскую весну.
«Боруссия» при всем уважении — не «Бавария». С Дортмундом «Зенит» может играть, особенно если докупит пару человек до закрытия трансферного окна. «Лацио» в недавнем матче против «Аталанты» был так себе, но там тоже есть классные игроки (Иммобиле, Луис Альберто, Милинкович-Савич).
Что интересно, «Лацио» и «Боруссия» играют по схеме с тремя защитниками. Тут «Зениту» важно подойти стратегически: либо подстроиться, отзеркалить схему, либо предложить
Важно, что УЕФА принял решение, что стадион «Зенита» может принимать поздние матчи (по датам), хотя и находится в северном регионе. Значит, последний тур питерцы могут выступать и дома. Это может помочь. В общем, перспективы неплохие.
Константин Генич