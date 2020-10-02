ЦСКА узнает соперников по групповому этапу Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА станет единственным представителем России в групповом турнире Лиги Европы сезона-2020/21. Московское «Динамо» и «Ростов» не сумели преодолеть квалификацию. Бело-голубые во втором квалификационном раунде уступили тбилисскому «Локомотиву» (1:2), а ростовчане с аналогичным счетом в третьем квалификационном раунде проиграли израильскому «Маккаби» (Хайфа).

Армейцы при жеребьевке попали в первую корзину. Там же оказались «Арсенал» и «Тоттенхэм» (Англия), «Рома» и «Наполи» (Италия), «Бенфика» и «Брага» (Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия). Во вторую корзину попали «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спарта» и «Славия» (Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), «Карабах» (Азербайджан), ПАОК (Греция), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания).

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В третьей корзине оказались «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия) «Фейеноорд» и АЗ (Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), ЧФР (Румыния). В четвертую корзину попали «Заря» (Украина), «Лилль» и «Ницца» (Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсбергер» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА (София, Болгария).