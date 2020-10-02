Соперники казахстанских клубов выбыли из Лиги Европы

Сегодня, 2 октября, состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы, куда не смогли квалифицироваться соперники казахстанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, «Динамо-Брест», выбивший «Астану» в первом раунде Лиги чемпионов, проиграл болгарскому «Лудогорцу» в раунде плей-офф Лиги Европы — 0:2.

Черногорская «Будучность», которая прошла «Астану» во втором раунде ЛЕ, уступила боснийскому «Сараево» в третьем раунде — 1:2.

Израильский «Маккаби» из Хайфы, оказавшийся сильнее «Кайрата» во втором раунде ЛЕ, в раунде плей-офф был бит представителем АПЛ «Тоттенхэмом» — 2:7.

Румынский «Ботошани», взявших верх над «Ордабасы» в первом раунде ЛЕ, во втором раунде проиграл македонской «Шкендии» — 0:1.

Кипрский АПОЭЛ, разгромивший «Кайсар» во втором раунде ЛЕ, в раунде плей-офф потерпел поражение от чешского «Слована» — 0:1.