Василий Уткин оценил шансы ЦСКА на выход в плей-офф Лиги Европы
Блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для ЦСКА.
Блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для ЦСКА.
На этой стадии «армейцам» будут противостоять загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».
«О жеребьёвке для ЦСКА. Проблематично с тем, чтобы выйти. Группа ровная. Загребское «Динамо» очевидный фаворит — эту команду я привык видеть лигой выше. «Фейеноорд» — это серьёзно. И сейчас я бы добавил, что на самых разных уровнях, в разных чемпионатах игроки, тренеры, журналисты, даже судьи всё чаще говорят, как адски тяжело играть 11 месяцев два раза в неделю фактически без отпуска и отдыха. А у «Фейеноорда» нет такой проблемы. Голландия не доигрывала. И это важно, потому что группа ровная. А значит, решаться многое будет от того, насколько ровно, без провалов и спадов, удастся пройти дистанцию.
Ну и «Вольфсберг» тоже не подарок. Австрийская лига растёт, в этом смысле новый клуб в еврокубках — это не типа нашего «Динамо», которое попадает в сетку потому, что
Так что я у ЦСКА вижу один повод для надежд: много новых игроков, обновлённая команда способна резко прибавлять. Главное, чтоб все здоровы были. Иначе ведь Васин тоже выводы сделал и щитки, говорят, теперь вообще не снимает. Играть станет, — написал Уткин в своём