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19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин оценил шансы ЦСКА на выход в плей-офф Лиги Европы

Блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы для ЦСКА.

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На этой стадии «армейцам» будут противостоять загребское «Динамо», «Фейеноорд» и «Вольфсберг».

«О жеребьёвке для ЦСКА. Проблематично с тем, чтобы выйти. Группа ровная. Загребское «Динамо» очевидный фаворит — эту команду я привык видеть лигой выше. «Фейеноорд» — это серьёзно. И сейчас я бы добавил, что на самых разных уровнях, в разных чемпионатах игроки, тренеры, журналисты, даже судьи всё чаще говорят, как адски тяжело играть 11 месяцев два раза в неделю фактически без отпуска и отдыха. А у «Фейеноорда» нет такой проблемы. Голландия не доигрывала. И это важно, потому что группа ровная. А значит, решаться многое будет от того, насколько ровно, без провалов и спадов, удастся пройти дистанцию.

Ну и «Вольфсберг» тоже не подарок. Австрийская лига растёт, в этом смысле новый клуб в еврокубках — это не типа нашего «Динамо», которое попадает в сетку потому, что кто-то всегда занимает шестое место, а команда, которая к этому стремилась и право своё завоевала. У «Вольфсберга» играет лучший нападающий лиги. Они опасны.

Так что я у ЦСКА вижу один повод для надежд: много новых игроков, обновлённая команда способна резко прибавлять. Главное, чтоб все здоровы были. Иначе ведь Васин тоже выводы сделал и щитки, говорят, теперь вообще не снимает. Играть станет, — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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