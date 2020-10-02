«Мы не имеем права повторить ошибки прошлого сезона!» Бабаев о жеребьевке Лиги Европы и судьбе Виктора Васина

Источник: Спорт-Экспресс

Соперниками ЦСКА по группе К в Лиге Европы стали загребское «Динамо», «Фейеноорд» и австрийский «Вольфсберг».

— Вы знаете, за 20 лет участия в еврокубках мы привыкли к тому, что результаты жеребьевки нужно воспринимать абсолютно спокойно, не реагируя на названия соперников. Делать какие-то прогнозы, как показала практика, абсолютно неблагодарное дело. Иногда в группе с не самыми статусными клубами не удается пройти дальше. Так было в прошлом сезоне… Мы выступили ниже своих возможностей, хотя тогда многие сразу посчитали, что ЦСКА займет первое место в своем квартете.

Меня радует тот факт, что УЕФА разрешил проведение матчей со зрителями. Это очень важно. При своих болельщиках на трибунах появляется дополнительный стимул. 12-й игрок — это не пустые слова. В общем, в команде все довольно спокойно восприняли результаты жеребьевки, за исключением, наверное, Николы Влашича. У него будет дополнительная мотивация. В прошлом Никола выступал за «Хайдук», теперь вновь сразиться с загребским «Динамо». Что называется, дополнительная интрига.

— То, что вы были в первой корзине, обязывает выходить из группы?

— Перед командой стоит однозначная задача — выход из группы. Это даже не обсуждается. Ребята об этом прекрасно знают. Мы не имеем права повторить ошибки прошлого сезона! Надо называть вещи своими именами, тогда мы, к сожалению, провалили Лигу Европы… Возможно, не хватило опыта пресловутого, но тем не менее. Так что как бы не было сложно, а я уверен, что легко не будет, ЦСКА надо выходить в следующий раунд турнира.

— А способен ли нынешний состав ЦСКА успешно играть на два фронта?

— Однозначно, да. Мы видим, что у нас довольно длинная скамейка. Да, есть ребята, которые не совсем довольны текущим положением вещей и хотят доказать, что они конкурентноспособны. Безусловно, Лига Европы такую возможность им предоставит.

— Что с Виктором Васиным? Правда, что после того, как он оказался не готов выйти на замену в дерби с «Локомотивом», в клубе приняли решение расстаться с защитником зимой?

— Это абсолютно рабочий момент. Разобрались. Поверьте, никакого негатива нет. Эмоции. Понятно, показалось, что Виктор не быстро переодевается. Но потом мы пообщались, все выяснили. Там не было никакой подоплеки. Все в рабочем режиме.

— ЦСКА не собирается с ним расставаться?

— Слухами земля полнится. На данный момент Васин — игрок ЦСКА. Да, он переживает не самый лучший период в своей карьере. Но, уверен, восстановится, к нему в первую должна вернуться психологическая уверенность. И тогда все будет нормально. Никаких проблем со здоровьем и физической формой у него нет.

— Появилась информация, что ЦСКА проявляет предметный интерес к полузащитнику «Ростова» Норманну.