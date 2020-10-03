Стало известно расписание матчей российских команд на групповом этапе Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 20 октября.

Во втором туре петербургская команда на выезде сыграет с германской «Боруссией» из Дортмунда (28 октября), в третьем примет итальянский «Лацио» (4 ноября), в четвертом встретится с «Лацио» на выезде (24 ноября), в пятом «Зенит» сыграет в гостях с «Брюгге» (2 декабря), в заключительном туре примет «Боруссию» (8 декабря).

Московский «Локомотив» начнет групповой этап гостевым матчем с австрийским «Зальцбургом» (21 октября), затем сыграет дома с германской «Баварией» (27 октября), дома с испанским «Атлетико» (3 ноября) и на выезде (25 ноября), в пятом туре «Локомотив» примет «Зальцбург» (1 декабря) и в шестом в гостях сыграет с «Баварией» (9 декабря).

«Краснодар» в первом туре в гостях сыграет с французским «Ренном» (20 октября), затем примет английский «Челси» (28 октября), встретится в гостях с испанской «Севильей» (4 ноября), после чего «Краснодар» примет «Севилью» (24 ноября) и «Ренн» (2 декабря) и завершит групповой этап выездным матчем против «Челси» (8 декабря).