Стало известно расписание матчей российских команд на групповом этапе Лиги чемпионов

Встреча пройдет 20 октября.
Во втором туре петербургская команда на выезде сыграет с германской «Боруссией» из Дортмунда (28 октября), в третьем примет итальянский «Лацио» (4 ноября), в четвертом встретится с «Лацио» на выезде (24 ноября), в пятом «Зенит» сыграет в гостях с «Брюгге» (2 декабря), в заключительном туре примет «Боруссию» (8 декабря).
Московский «Локомотив» начнет групповой этап гостевым матчем с австрийским «Зальцбургом» (21 октября), затем сыграет дома с германской «Баварией» (27 октября), дома с испанским «Атлетико» (3 ноября) и на выезде (25 ноября), в пятом туре «Локомотив» примет «Зальцбург» (1 декабря) и в шестом в гостях сыграет с «Баварией» (9 декабря).
«Краснодар» в первом туре в гостях сыграет с французским «Ренном» (20 октября), затем примет английский «Челси» (28 октября), встретится в гостях с испанской «Севильей» (4 ноября), после чего «Краснодар» примет «Севилью» (24 ноября) и «Ренн» (2 декабря) и завершит групповой этап выездным матчем против «Челси» (8 декабря).
В четверг УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30% от вместимости стадионов на матчах еврокубков, отметив, что окончательное решение остается за местными властями. Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет на Олимпийском стадионе в Стамбуле 29 мая 2021 года.