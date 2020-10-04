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12:09 (мск), источник: ТАСС

Соперник «Локомотива» по группе ЛЧ «Зальцбург» сообщил о случаях заражения коронавирусом

ТАСС, 4 октября. Тесты на коронавирусную инфекцию трех футболистов австрийского «Зальцбурга» дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

Положительные результаты были выявлены после ответной игры квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с израильским «Маккаби» (Тель-Авив). Имена зараженных не сообщаются, отмечается, что они помещены на карантин. Остальные члены команды соблюдают командный карантин, что подразумевает перемещение только от своего дома до тренировочной базы, а также выезды на игру. Частота проверок на коронавирус будет увеличена.

Локомотив (Москва)

Ближайший матч «Зальцбург» должен провести позднее в воскресенье в третьем туре чемпионата Австрии.

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«Зальцбург» является соперником российского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов, первый матч между командами состоится 21 октября в Австрии, 1 декабря команды сыграют в Москве. Также в группе сыграют немецкая «Бавария» и испанский «Атлетико».

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