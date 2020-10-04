Соперник «Локомотива» по группе ЛЧ «Зальцбург» сообщил о случаях заражения коронавирусом

Положительные результаты были выявлены после ответной игры квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с израильским «Маккаби» (Тель-Авив). Имена зараженных не сообщаются, отмечается, что они помещены на карантин. Остальные члены команды соблюдают командный карантин, что подразумевает перемещение только от своего дома до тренировочной базы, а также выезды на игру. Частота проверок на коронавирус будет увеличена.