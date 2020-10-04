Соперник «Локомотива» по группе ЛЧ «Зальцбург» сообщил о случаях заражения коронавирусом
ТАСС, 4 октября. Тесты на коронавирусную инфекцию трех футболистов австрийского «Зальцбурга» дали положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 4 октября. Тесты на коронавирусную инфекцию трех футболистов австрийского «Зальцбурга» дали положительный результат. Об этом сообщает
Положительные результаты были выявлены после ответной игры квалификационного раунда
Ближайший матч «Зальцбург» должен провести позднее в воскресенье в третьем туре чемпионата Австрии.
«Зальцбург» является соперником российского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов, первый матч между командами состоится 21 октября в Австрии, 1 декабря команды сыграют в Москве. Также в группе сыграют немецкая «Бавария» и испанский «Атлетико».