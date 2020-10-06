Хедира не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Ранее немецкий футболист отказался покидать «Юве» несмотря на то, что главный тренер Андреа Пирло не заинтересован в его услугах. Зарплата 33-летнего игрока составляет шесть миллионов евро в год. Клуб был готов отпустить его бесплатно, но, по данным СМИ, футболист отказался и потребовал три миллиона евро за согласие расторгнуть контракт.