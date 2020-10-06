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20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хедира не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

«Ювентус» назвал заявку команды на матчи Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт-Экспресс

В ней отсутствует полузащитник Сами Хедира.

Ранее немецкий футболист отказался покидать «Юве» несмотря на то, что главный тренер Андреа Пирло не заинтересован в его услугах. Зарплата 33-летнего игрока составляет шесть миллионов евро в год. Клуб был готов отпустить его бесплатно, но, по данным СМИ, футболист отказался и потребовал три миллиона евро за согласие расторгнуть контракт.

В текущем сезоне Сами Хедира ни разу не сыграл за «Ювентус». «Старая синьора» сыграет в группе с «Барселоной», киевским «Динамо» и «Ференцварошем».

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