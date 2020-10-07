ЦСКА опубликовал заявку на Лигу Европы
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы сыграет с загребским «Динамо», нидерландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом».
Заявка российского клуба выглядит следующим образом:
вратари — Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;.
защитники — Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;.
полузащитники — Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, НаирТикнизян, Иван Обляков;.
нападающие — Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.