Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Армения
Албания
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Чехия
Футбол. Сборные
19:00
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Литва
Футбол. Сборные
19:00
Черногория
Латвия
Футбол. Сборные
21:15
Люксембург
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
21:30
Австрия
Греция
Футбол. Сборные
21:45
Словения
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Турция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Мексика
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Финляндия
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Молдавия
Футбол. Сборные
21:45
Швейцария
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Андорра
Кабо-Верде
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Испания
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Украина
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
7«Ростов» вслед за «Динамо» вылетел из Лиги Европы
14:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА опубликовал заявку на Лигу Европы

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА в своем микроблоге в Twitter опубликовал заявку на матчи группового этапа Лиги Европы.

Наверх

ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы сыграет с загребским «Динамо», нидерландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом».

ЦСКА (Москва)
Во время загрузки произошла ошибка.

Заявка российского клуба выглядит следующим образом:

вратари — Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;.

защитники — Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;.

полузащитники — Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, НаирТикнизян, Иван Обляков;.

нападающие — Федор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.

Читайте также
 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Последние приготовления. Главные трансферы европейских клубов
«Торонто» выбрал российского форварда под 15-м номером на драфте
«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца под 1-м номером драфта НХЛ
«Готов был сесть в тюрьму»: Хабиб вспомнил победу над Конором
В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат
Черчесов: Сборная России выполнила тренировочный план
Миранчук вошел в заявку «Аталанты» на Лигу чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь