Миранчук вошел в заявку «Аталанты» на Лигу чемпионов
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский футболист Алексей Миранчук вошел в заявку «Аталанты» для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает La Gazzetta dello Sport.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский футболист Алексей Миранчук вошел в заявку «Аталанты» для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Полностью заявка «Аталанты» выглядит следующим образом:
Вратари: Пьерлуиджи Голлини, Марко Карнесекки, Марко Спортьелло, Франческо Росси;.
Защитники: Рафаэл Толой, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Ханс Хатебур, Робин Госенс, Кристиано Пиччини, Фабио Депаоли, Хоан Мохика;.
Полузащитники: Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Маттео Пессина, Руслан Малиновский, Алехандро Гомес;.
Нападающие: Йосип Иличич, Кристиан Запата, Луис Муриэль, Алексей Миранчук, Сам Ламмерс.