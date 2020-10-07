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14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Миранчук вошел в заявку «Аталанты» на Лигу чемпионов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российский футболист Алексей Миранчук вошел в заявку «Аталанты» для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: РИА "Новости"

Полностью заявка «Аталанты» выглядит следующим образом:

Аталанта (Бергамо)

Вратари: Пьерлуиджи Голлини, Марко Карнесекки, Марко Спортьелло, Франческо Росси;.

Защитники: Рафаэл Толой, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Ханс Хатебур, Робин Госенс, Кристиано Пиччини, Фабио Депаоли, Хоан Мохика;.

Полузащитники: Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Маттео Пессина, Руслан Малиновский, Алехандро Гомес;.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

Нападающие: Йосип Иличич, Кристиан Запата, Луис Муриэль, Алексей Миранчук, Сам Ламмерс.

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