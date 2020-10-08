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00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит», «Краснодар», «Локо», ЦСКА: кто стал сильнее к еврокубкам?

Подвели итог трансферной еврокампании для наших участников Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит»

Селекцию «Зенита» можно назвать точечной. Практически все изменения — по позициям. Ушел центральный защитник Иванович — появился Ловрен. На фланг вместо Смольникова — Круговой. В группу атаки вместо Шатова — Мостовой (они даже внешне чем-то похожи). Из этого ряда выбивается только приобретение Вендела, хотя, если бы не удалось переподписать Кузяева, и этот трансфер вписывался бы в тренд этой кампании.

Впрочем, одно важное изменение есть. Прошлую Лигу чемпионов из-за травмы пропустил Малком, так пока и не сыгравший за «Зенит» в Европе ни одного матча. Сейчас бразилец здоров и попал в заявку. Другое дело, что к нему есть вопросы. В чемпионате России экс-барселонец провел 10 матчей, и по системе «гол+пас» у него всего лишь два очка — «1+1». Малком забил «Тамбову» 22 августа (4:1), и этот мяч формально стал победным, плюс отдал результативную передачу на Дзюбу 14 сентября в игре с «Арсеналом».

Источник: Спорт-Экспресс

При этом нельзя сказать, что бразильцу не хватает времени. Во всех 10 турах он выходил в стартовом составе и провел на поле 810 минут из 900 возможных — меняют Малкома регулярно, но обычно в районе 75 минуты. После матча со «Спартаком» главный тренер «Зенита» Сергей Семак прямо заявил, что ждет от вингера большего. Хотя можно, конечно, надеяться, что в Лиге чемпионов Малком преобразится, а в РПЛ ему просто скучновато.

Что касается Вендела, то у него не будет времени на адаптацию и раскачку — групповой турнир ЛЧ стартует 20—21 октября, и дальше матчи пойдут каждую неделю. А давление будет большим: «Зенит» покупал бразильца за 20 миллионов евро явно не для того, чтобы взять третий подряд титул в РПЛ — с этой задачей вполне можно справиться и без него. Настораживает в этом смысле то, что Вендел выступал только в Бразилии и Португалии — странах с одним языком и очень схожей культурой, сейчас же он впервые окажется в совершенно новой для себя среде.

Зенит (Санкт-Петербург)

Поэтому, на мой взгляд, сине-бело-голубые подходят к Лиге чемпионов примерно в том же составе, что и год назад. А, значит, ключевой становится фигура Семака. Главного тренера «Зенита» периодически критикуют за тактическое однообразие и футбол с большим количеством забросов на Дзюбу. Так что нынешняя европейская кампания — шанс ответить на все эти претензии. Тем более, и «Боруссия», и «Лацио», которые считаются основными конкурентами питерцев за выход из группы — команды тренерские и тактически прокачанные.

«Локомотив»

Если коротко, то трансферную кампанию «Локомотива» применительно к Лиге чемпионов можно охарактеризовать фразой из старого советского мультфильма «Зима в Простоквашино» (раз уж в клубе так любят творчество Эдуард Успенского, что даже переход Смолова пару лет назад презентовали фразой «Дядя Федор приехал»): «Я ему говорил, сходи и купи валенки, а он что сделал? Пошел и кеды купил».

Источник: Спорт-Экспресс

После отъезда Кверквелии и Хеведеса у «Локомотива», по сути, нет альтернативы паре Чорлука — Мурило в центре обороны. То есть, конечно, есть Райкович и Лысцов, но на двоих они сыграли в этом сезоне в РПЛ одну минуту — серб вышел на замену в компенсированное время в матче с «Зенитом». Что характерно, оба были в заявке на встречу с «Химками», но когда травму в конце первого тайма получил Чорлука, главный тренер Марко Николич предпочел сдвинуть в центр обороны Магкеева, а не выпустить на поле либо Лысцова, либо Райковича.

Не удалось найти замену травмированному Баринову. Да, почти подписали Кузяева, и это был бы топ-трансфер, но «почти» не считается. Есть, конечно, Магкеев и Куликов, которые нормально выглядят на уровне РПЛ, но Лига чемпионов — это совсем другое. Год назад на этой позиции были находившиеся в отличной форме Баринов и Крыховяк, но результат мы все помним.

Локомотив (Москва)

Зато куплен Зе Луиш. Можно, конечно, сказать, что это приобретение в группу атаки вместо уехавшего Алексея Миранчука, вот только это исполнители совершенно разного функционала. Африканец полюбился многим фанатам «Спартака», но он никогда не был «решалой». Больше 10 голов за чемпионат Зе в России не забивал, и то было это один раз. Раскладка по сезонам такая: 8, 5, 2, 10. Плюс регулярные мышечные травмы.

Понятно, что у Зе Луиша есть свои сильные стороны — работоспособность, игра в воздухе, приличный удар, в том числе с дистанции. И возвращение в Россию может получиться успешным. Но в нападении у «Локомотива» и без Зе есть кому выйти, тогда как болевые точки остались незакрытыми. При всем уважении, африканец — не тот человек, что будет делать разницу в Лиге чемпионов в матчах против «Атлетико» и «Баварии».

«Краснодар»

Источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» оказался в числе тех клубов, которым пришлось сложнее всего в связи с введением нового лимита на легионеров — «8+17» в заявке. Лишних иностранцев у «быков» хватало, и нужно было в первую очередь разобраться с этим, куда-то их пристроив. Пришлось отдать даже центрального защитника Спаича, который предыдущие два сезона был основным игроком.

Это, конечно, сказалось на трансферной кампании «Краснодара». Все новички — россияне. Плюс не стоит забывать про ФФП, который висит над клубом, на что жаловались и владелец Сергей Галицкий, и генеральный директор Владимир Хашиг.

Краснодар (Краснодар)

Кроме того, «быки» мощно потратились минувшим летом, когда пришли Кабелла, Вилена, Сорокин, Кайо и Намли, которого уже нет в команде. В сумме на них ушло 30 миллионов евро. Очевидно, что такая кампания производилась под Лигу чемпионов, которая в итоге все же пришла в Краснодар, но годом позже. Однако вести себя так на рынке каждое лето клуб не может.

Впрочем, Чернов — квалифицированный российский защитник, который способен усилить левый фланг «Краснодара», где у Рамиреса, по сути, не было альтернативы. Тем более, эквадорец сейчас травмирован. А появление Маркова поможет разгрузить Берга и Ари — обоим по 34 года, и выходить на поле каждые три дня им тяжело. При этом русскому бразильцу еще нужно набрать форму после травмы — в этом сезоне он еще не играл.

Да, оба этих трансфера можно отнести к категории «для глубины состава», а не к категории «эти люди будут решать в Европе». Но, в отличие от «Локомотива», переходы логичны. И Чернов, и Марков способны принести пользу, по крайней мере в РПЛ.

ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

Вряд ли найдется в Европе хоть одна команда, которая скажет, что специально укреплялась к старту в Лиге Европы. Тем более ЦСКА, который хочет выступать только в Лиге чемпионов. Очевидно, что мощная трансферная кампания проводилась с целью сделать красно-синих более конкурентоспособными в РПЛ и вернуться в главный европейский турнир.

Применительно же к Лиге Европы можно сказать, что у армейцев теперь есть глубина состава, позволяющая главному тренеру Виктору Гончаренко проводить ротацию без особого ущерба для качества.

ЦСКА (Москва)
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