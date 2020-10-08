«Зенит», «Краснодар», «Локо», ЦСКА: кто стал сильнее к еврокубкам?
Подвели итог трансферной еврокампании для наших участников Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Подвели итог трансферной еврокампании для наших участников Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Селекцию «Зенита» можно назвать точечной. Практически все изменения — по позициям. Ушел центральный защитник Иванович — появился Ловрен. На фланг вместо Смольникова — Круговой. В группу атаки вместо Шатова — Мостовой (они даже внешне
Впрочем, одно важное изменение есть. Прошлую Лигу чемпионов
При этом нельзя сказать, что бразильцу не хватает времени. Во всех 10 турах он выходил в стартовом составе и провел на поле 810 минут из 900 возможных — меняют Малкома регулярно, но обычно в районе 75 минуты. После матча со «Спартаком» главный тренер «Зенита» Сергей Семак прямо заявил, что ждет от вингера большего. Хотя можно, конечно, надеяться, что в Лиге чемпионов Малком преобразится, а в РПЛ ему просто скучновато.
Что касается Вендела, то у него не будет времени на адаптацию и раскачку — групповой турнир ЛЧ стартует
Поэтому, на мой взгляд,
Если коротко, то трансферную кампанию «Локомотива» применительно к Лиге чемпионов можно охарактеризовать фразой из старого советского мультфильма «Зима в Простоквашино» (раз уж в клубе так любят творчество Эдуард Успенского, что даже переход Смолова пару лет назад презентовали фразой «Дядя Федор приехал»): «Я ему говорил, сходи и купи валенки, а он что сделал? Пошел и кеды купил».
После отъезда Кверквелии и Хеведеса у «Локомотива», по сути, нет альтернативы паре Чорлука — Мурило в центре обороны. То есть, конечно, есть Райкович и Лысцов, но на двоих они сыграли в этом сезоне в РПЛ одну минуту — серб вышел на замену в компенсированное время в матче с «Зенитом». Что характерно, оба были в заявке на встречу с «Химками», но когда травму в конце первого тайма получил Чорлука, главный тренер Марко Николич предпочел сдвинуть в центр обороны Магкеева, а не выпустить на поле либо Лысцова, либо Райковича.
Не удалось найти замену травмированному Баринову. Да, почти подписали Кузяева, и это был бы
Зато куплен Зе Луиш. Можно, конечно, сказать, что это приобретение в группу атаки вместо уехавшего Алексея Миранчука, вот только это исполнители совершенно разного функционала. Африканец полюбился многим фанатам «Спартака», но он никогда не был «решалой». Больше 10 голов за чемпионат Зе в России не забивал, и то было это один раз. Раскладка по сезонам такая: 8, 5, 2, 10. Плюс регулярные мышечные травмы.
Понятно, что у Зе Луиша есть свои сильные стороны — работоспособность, игра в воздухе, приличный удар, в том числе с дистанции. И возвращение в Россию может получиться успешным. Но в нападении у «Локомотива» и без Зе есть кому выйти, тогда как болевые точки остались незакрытыми. При всем уважении, африканец — не тот человек, что будет делать разницу в Лиге чемпионов в матчах против «Атлетико» и «Баварии».
«Краснодар» оказался в числе тех клубов, которым пришлось сложнее всего в связи с введением нового лимита на легионеров — «8+17» в заявке. Лишних иностранцев у «быков» хватало, и нужно было в первую очередь разобраться с этим,
Это, конечно, сказалось на трансферной кампании «Краснодара». Все новички — россияне. Плюс не стоит забывать про ФФП, который висит над клубом, на что жаловались и владелец Сергей Галицкий, и генеральный директор Владимир Хашиг.
Кроме того, «быки» мощно потратились минувшим летом, когда пришли Кабелла, Вилена, Сорокин, Кайо и Намли, которого уже нет в команде. В сумме на них ушло 30 миллионов евро. Очевидно, что такая кампания производилась под Лигу чемпионов, которая в итоге все же пришла в Краснодар, но годом позже. Однако вести себя так на рынке каждое лето клуб не может.
Впрочем, Чернов — квалифицированный российский защитник, который способен усилить левый фланг «Краснодара», где у Рамиреса, по сути, не было альтернативы. Тем более, эквадорец сейчас травмирован. А появление Маркова поможет разгрузить Берга и Ари — обоим по 34 года, и выходить на поле каждые три дня им тяжело. При этом русскому бразильцу еще нужно набрать форму после травмы — в этом сезоне он еще не играл.
Да, оба этих трансфера можно отнести к категории «для глубины состава», а не к категории «эти люди будут решать в Европе». Но, в отличие от «Локомотива», переходы логичны. И Чернов, и Марков способны принести пользу, по крайней мере в РПЛ.
Вряд ли найдется в Европе хоть одна команда, которая скажет, что специально укреплялась к старту в Лиге Европы. Тем более ЦСКА, который хочет выступать только в Лиге чемпионов. Очевидно, что мощная трансферная кампания проводилась с целью сделать
Применительно же к Лиге Европы можно сказать, что у армейцев теперь есть глубина состава, позволяющая главному тренеру Виктору Гончаренко проводить ротацию без особого ущерба для качества.