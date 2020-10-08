Источник: Езил не войдет в заявку «Арсенала» на Лигу Европы
Полузащитник Месут Езил не будет включен в заявку «Арсенала» на Лигу Европы.
Полузащитник Месут Езил не будет включен в заявку «Арсенала» на Лигу Европы.
Полузащитник Месут Езил не будет включен в заявку «Арсенала» на Лигу Европы, сообщил в Twitter журналист Football London Джеймс Бендж. Также «канониры» в еврокубках обойдутся без защитника Сократиса Папастатопулоса.
«Арсенал» сыграет на групповой стадии против таких команд, как «Рапид», «Мольде» и «Дандолк».