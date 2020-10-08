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12:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Езил не войдет в заявку «Арсенала» на Лигу Европы

Полузащитник Месут Езил не будет включен в заявку «Арсенала» на Лигу Европы.

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Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник Месут Езил не будет включен в заявку «Арсенала» на Лигу Европы, сообщил в Twitter журналист Football London Джеймс Бендж. Также «канониры» в еврокубках обойдутся без защитника Сократиса Папастатопулоса.

«Арсенал» сыграет на групповой стадии против таких команд, как «Рапид», «Мольде» и «Дандолк».

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