Общий призовой фонд Лиги чемпионов-2020/21 составит 1,95 миллиарда евро

Источник: Спорт-Экспресс

Общие выплаты клубам делятся на четыре категории: 25% — первоначальные выплаты (488 миллионов), 30% — фиксированные выплаты за результаты (585 миллионов), 30% — выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (585 миллионов), 15% — выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (292 миллиона).

Каждый из 32 клубов группового этапа получит по 15,25 миллиона евро (14,5 миллиона в качестве начальной выплаты и 0,75 в виде дополнительной. Выход в 1/8 финала принесет клубу дополнительно 9,5 миллиона евро, выход в ¼ финала — 10,5 миллиона, выход в полуфинал — 12 миллионов, выход в финал — 15 миллионов. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 миллиона, участники матча за Суперкубок УЕФА — по 3,5 миллиона, а победитель — дополнительно 1 миллион. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге за последние 10 лет получит одну долю (1,108 миллиона), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (35,46 миллиона).

Среди участников Лиги Европы будет распределено 560 миллионов евро, из которых 25% — первоначальные выплаты (140 миллионов), 30% — фиксированные выплаты за результаты (168), 15% — выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет (84), 30% — выплаты в соответствии с долей маркетингового пула (168).

Выплата всем 48 клубам группового этапа составит 2,92 миллиона. Выплаты участникам плей-офф: выход в 1/16 финала — по 0,5 миллиона, выход в 1/8 финала — по 1,1 миллиона, выход в ¼ финала — по 1,5 миллиона, выход в полуфинал — по 2,4 миллиона, выход в финал — по 4,5 миллиона. Победитель Лиги Европы дополнительно получит 4 миллиона евро. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге за 10 лет получит одну долю (71 430 евро), клуб с наивысшим рейтингом — 48 долей (3,42 миллиона).