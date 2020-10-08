УЕФА назвал суммы, которые получат «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» за участие в Лиге чемпионов

Источник: РИА "Новости"

«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» гарантировано получат по 15,25 миллиона евро (14,5 миллиона в качестве начальной выплаты и 0,75 в виде дополнительной).

Выход в 1/8 финала принесет клубу дополнительно 9,5 миллиона евро, выход в ¼ финала — 10,5 миллиона, выход в полуфинал — 12 миллионов, выход в финал — 15 миллионов.

Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 миллиона, участники матча за Суперкубок УЕФА — по 3,5 миллиона, а победитель — дополнительно 1 миллион. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге за последние 10 лет получит одну долю (1,108 миллиона), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (35,46 миллиона).