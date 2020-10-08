Зе Луиш и Джорджевич вошли в заявку «Локомотива» на групповой этап Лиги чемпионов

«Локомотив» объявил о переходе Зе Луиша 6 октября. Футболист из Кабо-Верде был включен в заявку команды на участие в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). При этом из-за лимита на легионеров клубу пришлось отзаявить черногорца Джорджевича. 7 октября президент «Урала» Григорий Иванов сообщил ТАСС, что клуб ведет переговоры с «Локомотивом» об аренде Джорджевича.

Станислав Магкеев и ряд других молодых футболистов будут заявлены в список B, так как по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в список B должны быть заявлены игроки, которые родились 1 января 1999 года или позже и имели право выступать за клуб в течение двух лет без перерыва с момента исполнения 15 лет. Заявить футболистов в список B можно за сутки до матча.