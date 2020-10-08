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14:31 (мск), источник: ТАСС

Зе Луиш и Джорджевич вошли в заявку «Локомотива» на групповой этап Лиги чемпионов

ТАСС, 8 октября. Нападающие Зе Луиш и Лука Джорджевич вошли в заявку московского футбольного клуба «Локомотив» на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» объявил о переходе Зе Луиша 6 октября. Футболист из Кабо-Верде был включен в заявку команды на участие в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). При этом из-за лимита на легионеров клубу пришлось отзаявить черногорца Джорджевича. 7 октября президент «Урала» Григорий Иванов сообщил ТАСС, что клуб ведет переговоры с «Локомотивом» об аренде Джорджевича.

Полностью список А «Локомотива» на Лигу чемпионов выглядит следующим образом: вратари — Маринато Гилерме, Антон Коченков, Андрей Савин; защитники — Мурило, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Виталий Лысцов, Слободан Райкович, Мацей Рыбус, Александр Сильянов, Дмитрий Живоглядов; полузащитники — Никита Иосифов, Гжегож Крыховяк, Даниил Куликов, Антон Миранчук, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский, Роман Тугарев, Рифат Жемалетдинов; нападающие — Лука Джорджевич, Франсуа Камано, Виталий Лисакович, Эдер, Зе Луиш и Федор Смолов.

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Станислав Магкеев и ряд других молодых футболистов будут заявлены в список B, так как по регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в список B должны быть заявлены игроки, которые родились 1 января 1999 года или позже и имели право выступать за клуб в течение двух лет без перерыва с момента исполнения 15 лет. Заявить футболистов в список B можно за сутки до матча.

«Локомотив» на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с германской «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом». Первый матч подопечные Марко Николича проведут 21 октября на выезде против «Зальцбурга».

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