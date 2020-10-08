Чернов вошел в заявку «Краснодара» на групповой этап Лиги чемпионов

«Краснодар» впервые в своей истории сыграет в групповом раунде турнира. Соперниками российского клуба по группе E будут лондонский «Челси», испанская «Севилья» и французский «Ренн».
Полностью заявка «Краснодара» выглядит следующим образом:
вратари — Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын;.
защитники — Чернов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров;.
полузащитники — Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов;.
нападающие — Ари, Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой.
В список «B» вошли Сергей Ещенко, Андрей Ивашин, Илья Мартынов, Николай Бочко, Вячеслав Литвинов, Илья Воротников, Александр Черников, Никита Сергеев, Рустам Халназаров и Леон Сабуа.