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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чернов вошел в заявку «Краснодара» на групповой этап Лиги чемпионов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новички «Краснодара» защитник Евгений Чернов и форвард Евгений Марков вошли в заявку команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» впервые в своей истории сыграет в групповом раунде турнира. Соперниками российского клуба по группе E будут лондонский «Челси», испанская «Севилья» и французский «Ренн».

Полностью заявка «Краснодара» выглядит следующим образом:

список «А»:

вратари — Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын;.

защитники — Чернов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров;.

полузащитники — Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Олссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов;.

нападающие — Ари, Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой.

В список «B» вошли Сергей Ещенко, Андрей Ивашин, Илья Мартынов, Николай Бочко, Вячеслав Литвинов, Илья Воротников, Александр Черников, Никита Сергеев, Рустам Халназаров и Леон Сабуа.

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