Озил, Сократис и Салиба не попали в заявку «Арсенала» на Лигу Европы
На официальном сайте УЕФА была опубликована заявка лондонского «Арсенала» на предстоящий розыгрыш Лиги Европы.
На официальном сайте УЕФА была опубликована заявка лондонского «Арсенала» на предстоящий розыгрыш Лиги Европы.
В список футболистов «канониров», как и сообщалось, не попал полузащитник Месут Озил, не проходящий в состав команды уже несколько месяцев. Также не сыграют во втором по значимости еврокубке защитники Сократис Папастатопулос и Вильям Салиба.
Полностью заявка «Арсенала» выглядит так:
вратари — Лено, Рунарссон, Мейси, Хилсон, Илиев;
защитники — Бельерин, Габриэль, Холдинг, Седрик, Мустафи, Чемберс, Мари, Луис, Колашинац;
полузащитники — Тирни, Себальос, Виллиан,
нападающие — Ляказетт, Обамеянг, Пепе.
На групповом этапе Лиги Европы «Арсеналу» предстоит встретиться с венским «Рапидом», «Мольде» и «Дандолком».