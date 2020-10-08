Озил, Сократис и Салиба не попали в заявку «Арсенала» на Лигу Европы

В список футболистов «канониров», как и сообщалось, не попал полузащитник Месут Озил, не проходящий в состав команды уже несколько месяцев. Также не сыграют во втором по значимости еврокубке защитники Сократис Папастатопулос и Вильям Салиба.



Полностью заявка «Арсенала» выглядит так:



вратари — Лено, Рунарссон, Мейси, Хилсон, Илиев;



защитники — Бельерин, Габриэль, Холдинг, Седрик, Мустафи, Чемберс, Мари, Луис, Колашинац;



полузащитники — Тирни, Себальос, Виллиан, Мэйтленд-Найлс, Парти, Эльнени, Джака;



нападающие — Ляказетт, Обамеянг, Пепе.



На групповом этапе Лиги Европы «Арсеналу» предстоит встретиться с венским «Рапидом», «Мольде» и «Дандолком».