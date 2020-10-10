У «Зенита» всего два центральных защитника под Лигу чемпионов. Что делать Семаку?
Самый важный внутрироссийский трансфер «Зенита» так и не состоялся.
Самый важный внутрироссийский трансфер «Зенита» так и не состоялся.
Трансферная кампания «Зенита» получилась небезупречной. По крайней мере задача выхода из группы в Лиге чемпионов требовала большего. Собственно, это признал и генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев:
«У нас были и другие намерения, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Будем играть тем составом, который у нас есть. Трансферную кампанию под Лигу чемпионов оцениваю на четвёрочку», — сказал Медведев в интервью для ТАСС.
За несколько дней до закрытия
«Зенит» потерял летом трёх центральных защитников — Бранислава Ивановича, Йордана Осорио и Эмануэля Мамману. Сербского капитана быстро поменяли на Деяна Ловрена из «Ливерпуля», а вот венесульца с аргентинцем мог
«Мы можем взять только россиянина. Не хочется брать кого попало. А те, кого мы могли бы пригласить, нужны своим клубам», — сообщил тренер.
В результате «Зенит» подходит к Лиге чемпионов только с парой Ловрен — Ярослав Ракицкий. В заявке есть ещё 19-летний Данила Прохин, но весь его опыт — шесть матчей в РПЛ (в основе — три).
Если Семак не рискнул поставить «сырого» защитника в стартовый состав даже на матч с ЦСКА в РПЛ, когда выбыл Ракицкий, то что уж говорить об игре Прохина с первых минут в Лиге чемпионов? Тут надо определяться с приоритетами: либо наигрывать свою молодёжь, либо ставить высокие цели в ЛЧ.
Какие варианты есть у Семака, чтобы из 2+0 получить три, а лучше четыре? Один из них тренер «Зенита» уже предложил в матче с ЦСКА, когда на позицию левого центрального защитника вместо Ракицкого поставил левого защитника Дугласа Сантоса. Бразилец ранее не играл в центре обороны (только в середине поля), тем не менее справился неплохо, несмотря на очень низкий для центрального защитника рост 175 см. Идея сработала в РПЛ, но в Лиге чемпионов, где «Зенит» вынужден будет проводить больше времени в своей штрафной, может и провалиться. Достаточно вспомнить одну из фишек «Лацио»: атакующий полузащитник Сергей
Ещё более усугубит ситуацию возможная потеря Ловрена. В таком случае «Зениту» придется играть либо с двумя левшами в центре обороны (Ракицкий — Дуглас Сантос), что негативно отразится на начале атаки, либо искать универсала типа Дугласа Сантоса среди правоногих игроков. Вячеслав Караваев слабее бразильца в игре на «втором этаже», поэтому его выход в центре защиты исключаем. По всей видимости, Семак может попробовать в новой роли Магомеда Оздоева. Однажды в интервью официальному сайту «Зенита» центральный полузащитник ростом 183 см предположил, что для него не составило бы труда сыграть в обороне.
«Сменить позицию? Легко. В центре защиты, если бы сказали — с удовольствием! На самом деле позиции центрального полузащитника и защитника не сильно отличаются, поэтому нет проблем. Я и справа могу играть, как Карвахаль. Был промежуток, когда у нас получил травму, если не ошибаюсь, Анюков, неделю пропускал. И мне Богданыч говорит: “Слушай, ты сможешь справа сыграть?” Это на тренировке было. И я отвечаю: “С удовольствием!” Вот, играл правого защитника», — рассказывал Оздоев.
Впрочем, ставить подобные эксперименты в Лиге чемпионов — сомнительная затея. Так или иначе полузащитнику будет не хватать нужных навыков в линии обороны, простой привычки. На худой конец вспоминается, что Терентьев
Кстати, учитывая, что «Боруссия», «Лацио», а иногда и «Брюгге» играют в три центральных защитника, «Зенит» мог бы отзеркалить схему соперников. Но сложившаяся кадровая ситуация и здесь ограничивает Семака. Пока единственный реальный, а не экстренный вариант: тройка Ловрен — Ракицкий — Дуглас Сантос сзади. Всё остальное будет попыткой перепрыгнуть глубокую яму с закрытыми глазами. Семака критиковали за игру с тремя центральными защитниками в матче с «РБ Лейпциг», упрекая за «трусливую тактику», но на самом деле это было логичное стремление подстроиться под более сильного индивидуально противника. «Лион», действуя в рамках такой же оборонительной модели, выбивал в
Новичок поможет отчасти снизить нагрузку на ведущих центральных защитников, но это точно не решит проблемы.
Анатолий Романов