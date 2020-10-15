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12:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» назвал стоимость билетов на матч Лиги чемпионов с «Челси»

«Краснодар» начал продажу билетов на матч Лиги чемпионов против «Челси».

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Источник: Спорт-Экспресс

Клуб опубликовал билетную программу на своем официальном сайте. Обладатели абонементов сезона-2019/20 получили приоритетное право при покупке билетов. Минимальная цена билета — 1 000 рублей. Самый дорогой билет — в VIP-ложу (10 000 рублей).

Отмечается, что посещаемость ограничена 30% от общей вместимости стадиона в связи с требованиями УЕФА.

Матч 2-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» состоится в среду, 28 октября, начало — в 20.55 (мск).

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