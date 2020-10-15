«Краснодар» назвал стоимость билетов на матч Лиги чемпионов с «Челси»

Клуб опубликовал билетную программу на своем официальном сайте. Обладатели абонементов сезона-2019/20 получили приоритетное право при покупке билетов. Минимальная цена билета — 1 000 рублей. Самый дорогой билет — в VIP-ложу (10 000 рублей).

Отмечается, что посещаемость ограничена 30% от общей вместимости стадиона в связи с требованиями УЕФА.