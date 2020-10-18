Победили, но не убедили. Готовы ли к Лиге чемпионов «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив»?

Источник: РИА "Новости"

«Зенит»

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 17.10.2020, 14:00 Зенит 3 Сочи 1

Сумасшедший график, в котором сейчас играют все заметные лиги мира, подталкивает тренеров к ротации. А она маскирует истинную силу команд. Аналитики «Брюгге» по матчу с «Сочи» вряд ли составят представление о том «Зените», с которым им играть. Скорее уж по недавним встречам сборной России. Там Оздоев, Дзюба, Жирков выходили на поле с первых минут и исполняли ключевые роли. Здесь остались на скамейке. А не остались бы, «Брюгге» только порадовала бы очередная трата зенитовских сил.

Не все понятно с Малкомом. Он как раз не перегружен календарем, но травмирован, сроки восстановления как всегда туманны. Главная же загадка — уровень соперника, противостоявшего «Зениту». «Сочи» сделал многое, чтобы затуманить оценку уровней — своего и хозяев поля.

Из южной команды мало кто отлучался во время паузы для сборных. Там больше нет коронавируса — плавали, знают. «Сочи» две недели напряженно готовился. И вышел на поле тенью той машины, что разрывала «Ростов». А если учесть отсутствие зенитовских лидеров — бледной тенью.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--93df04b6cde2f8da0db0" data-vnd="93df04b6cde2f8da0db0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=93df04b6cde2f8da0db0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Да еще на скамейке запасных остался едва ли не лучший сочинский игрок сентября Заика. Тренерам виднее, но именно он во втором тайме забил единственный ответный мяч, когда гости стали поддушивать «Зенит». Четко забил, убрав на замахе Дугласа. Возможно, коварство плана состояло в том, чтобы оглушить петербуржцев бисиклетами Заболотного, но тот за 80 минут игры бил через себя, быть может, только в мечтах. В реальной атакующей мощи замечен не был.

Это не намек на нарочитую плюшевость. Сочинцы не валяли дурака, играли как умели. Что и смущает. Отдохнувшая команда, шедшая в таблице на третьем-четвертом месте и отстававшая от фаворита лишь на два очка, впечатлила до перерыва своей бесцветностью. Во втором тайме придавила, но игру, конечно, не спасла.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aJ3DV68odJY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если искать в нашем футболе какую-нибудь систему, моментально вспоминается свежее поражение «Динамо» от тбилисского «Локомотива». Потому что именно динамовцы незадолго до прощальной грузинской гастроли нанесли в чемпионате поражение «Зениту». И поехали, окрыленные, получать по носу шампуром.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа F, 20.10.2020, 19:55 Зенит - Брюгге -

Во вторник чемпионам России будут противостоять не грузины, а топ-клуб прогрессирующей бельгийской лиги. С 24 августа «Брюгге» в чемпионате страны не проигрывал и даже не играл вничью. Не знаю пока результата субботнего вечернего матча против «Стандарда», но в пяти предыдущих встречах соперник «Зенита» добыл разницу мячей 17−3. И это уже не Тбилиси.

С другой стороны, неплохо, что Семак дал отдохнуть части своей обоймы и попутно зашифровался. Ему играть дома. Бельгийцы сильны, но не монструозны. И начинает Лигу чемпионов «Зенит» обычно бойко.

Прогноз: победа хозяев с разницей в один-два мяча.

«Краснодар»

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 17.10.2020, 16:30 Краснодар 3 Рубин 1

По логике, южан следует рассматривать третьими, но есть то, что роднит их с «Зенитом», — ротация. В запасе остались Классон, Берг, Газинский и Рамирес. Зато с первых минут вышел новичок Ионов. Вторая объединяющая черта — на оценку игры большое влияние оказал соперник.

«Рубин» строится, известное дело. По составу у казанцев все неплохо, по результатам — тоска. Говорят, Леонида Слуцкого в этом сезоне не тронут, руководство клуба готово ждать притирки деталей, иначе не заключало бы с тренером пятилетний контракт. Что ж, детали притираются. И это единственное, что можно сказать об игре «Рубина» с определенностью.

Первый мяч — заслуженный пенальти. При этом ошибся не только Самошников, но и тот, кто позволил краснодарцу совершить опасный прострел. Всему этому предшествовал заброс в штрафную. Один из многих, очень многих в первом тайме. Характерно для «Краснодара»? Считается, что нет, хотя на самом деле да. Когда не идет игра, команда навешивает. А до перерыва, несмотря на легкое территориальное преимущество, игра в атаке у «Краснодара» не шла.

Затем Бегич нарушил одно из главных правил Валерия Лобановского: «Нечеткое созидание хуже четкого разрушения». Полез с мячом на троих, будучи последним защитником. Судья Вилков не заметил фола (арбитры — еще один фактор влияния, отличающий наш чемпионат от еврокубков, там заметят), но в целом ошибка Бегича выглядела дикой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fNU44bW0ZvU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Под конец вышли и Классон, и Берг с Рамиресом, однако топтание на руинах «Рубина» было уже непоказательным. Выиграли, сэкономили силы — такие вот плюсы. В гостях у «Ренна» понадобится что-то другое. Что именно? Боюсь, это зависит не от «Краснодара».

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа E, 20.10.2020, 22:00 Ренн - Краснодар -

«Ренн» играл с «Дижоном» (1:1) на день раньше «Краснодара», в пятницу. Пока в таблице второй, и как бы ни закончились остальные матчи тура, останется в четверке лучших. В текущем сезоне французской лиги еще не проигрывал: пять побед, три ничьи. Будет странно, если французы не попытаются дома зажать гостей. Но это, честно говоря, не так уж страшно. Обороняясь всей командой (вынужденно, помним-помним), «Краснодар» может перетерпеть. Начнет играть в высокую оборону и наводить на свой футбол красоту — получит. Сейчас в атаке «быков» нет особой потенции, зато с бойцовскими качествами порядок.

Прогноз: поражение гостей с разницей в один-два мяча.

«Локомотив»

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 11, 17.10.2020, 16:30 Локомотив 1 Уфа 0

Отличие: Марко Николич никого не ротировал и не шифровался, поскольку патронов у него в обойме впритык. Выставил основных, новичка Зе придержал дебюта ради, вот и все. Сходство: победа досталась «Локомотиву» благодаря совершенно нехарактерному для Беленова головотяпству и проворности того же Зе Луиша. Первое превалирует над вторым в соотношении 80 на 20.

Правда, за остальное «Уфу» не упрекнешь. Билась, не сидела на якоре, не сдавалась до конца. В этом смысле «Зальцбургу» есть по чему составить впечатление о сопернике. Примерно с таким «Локомотивом» австрийцам в среду и играть.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/n-7loPtRdg4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа A, 21.10.2020, 19:55 Зальцбург - Локомотив -

О впечатлениях Марко Николича от «Зальцбурга» судить сложнее. Команда с начала сезона провела семь матчей: четыре в чемпионате, один в Кубке, два в еврокубках. Все выиграла, разница мячей — 25−6. «Зальцбург» не европейский гранд, но явно умеет забивать. Пропускал он, кстати, тоже во всех играх, за исключением субботней кубковой. Наличие Зе Луиша и Антона Миранчука даст гостям шанс на два-три убойных момента, хорошо бы не упустить. В обороне все может выйти сложнее, но Николич, как мы недавно узнали, спец по высеканию результата. Для этих целей «Зальцбург» небезнадежен.