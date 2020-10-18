«Манчестер Юнайтед» разгромил середняка АПЛ

Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В начале встречи мяч свои ворота забил защитник манкунианцев Люк Шоу, затем капитан МЮ Харри Магуайр восстановил равенство. Во втором тайме пенальти не смог реализовать хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, но в концовке встречи португалец забил с игры, а спустя несколько минут Аарон Ван-Биссака и Маркус Рашфорд установили окончательный счет.